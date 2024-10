Apple lancia iMac con M4: più potente, ma sempre da 24 pollici

Il nuovo iMac con chip M4 è arrivato: ecco tutte le caratteristiche tecniche e i prezzi del nuovo computer all in one di Apple

Fonte foto: Apple

Apple svela il nuovo iMac con M4, il chip introdotto da Apple nei mesi scorsi su iPad Pro e pronto ad arrivare anche sui nuovi Mac Mini e MacBook. Il computer all in one della casa di Cupertino conserva il suo design, con display da 24 pollici (con cornici molto pronunciate) ma si aggiorna all’interno, con diverse novità. Con macOS 15.1 Sequoia, inoltre, è possibile utilizzare Apple Intelligence.

iMac con M4: caratteristiche tecniche

Il nuovo iMac introduce il chip M4 che, secondo Apple, renderà il computer “fino a 1,7 volte più veloce nella produttività quotidiana, e fino a 2,1 volte più scattante nei flussi di lavoro più impegnativi, come l’editing di foto e i videogiochi rispetto ad iMac con M1“. Il chip M4 viene proposto in due versioni, una con CPU e GPU a 8 core e una con CPU e GPU a 10 core. Il Neural Engine integrato, invece, è tre volte più veloce rispetto a quello di M1.

Il miglioramento è, quindi, sensibile anche se sarà necessario attendere i test per verificare l’effettivo salto in avanti prestazionale per il computer all in one che non è certo pensato per un utilizzo “pro“. Una delle principali novità è l’incremento della memoria unificata che ora parte da 16 GB e non più da 8 GB. Non cambia, invece, il taglio di partenza della memoria di archiviazione con il modello base di iMac che parte da 256 GB.

Confermato il display Retina 4.5K (4480×2520 pixel e luminosità massima di 500 nit) che continua ad essere proposto nell’unico taglio da 24 pollici, confermando la scelta di Apple di dire addio, probabilmente in modo definitivo, alla versione da 27 pollici dell’iMac. Il display è disponibile anche nella variante con vetro con nanotexture. Il computer è disponibile in sette colorazioni (verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento).

Di serie c’è una Magic Keyboard (con Touch ID nelle versioni con M4 a 10 core) e un Magic Mouse. Il computer è dotato di un massimo di quattro porte Thunderbolt 4, con possibilità di collegare fino a due monitor esterni, e di una Gigabit Ethernet (solo nelle versioni con chip a 10 core) oltre che di un jack da 3,5 mm. C’è una webcam da 12 Megapixel con Center Stage ed è presente il supporto alla connettività Wi-Fi 6E oltre che al Bluetooth 5.3.

iMac con M4: prezzi

Il nuovo iMac con chip M4 è già preordinabile, con consegne previste a partire dal prossimo 8 novembre. Questi sono i prezzi:

1.529 euro con M4 a 8 core, 16/256 GB

con M4 a 8 core, 16/256 GB 1.779 euro con M4 a 10 core, 16/256 GB

con M4 a 10 core, 16/256 GB 2.009 euro con M4 a 10 core, 16/512 GB

con M4 a 10 core, 16/512 GB 2.239 euro con M4 a 10 core, 24/512 GB

Il pannello con vetro con nanotexture costa 230 euro in più. È possibile configurare iMac con un massimo di 32 GB di memoria unificata e fino a 2 TB di storage.