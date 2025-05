MacBook Air, prezzo mai visto prima: va comprato subito

Il MacBook Air con processore M4 è in offerta con un ottimo sconto che ti fa risparmiare ben 250 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: Apple

Quando si parla di computer per il mondo del lavoro, il primo pensiero corre ai MacBook. E non potrebbe essere altrimenti. Apple ha costruito quasi un monopolio su questa specifica nicchia di mercato (che tanto piccola non è) e oramai trovi notebook per tutte le esigenze, anche per chi vuole un PC top senza spendere delle cifre esagerate. Se hai questa necessità, oggi è il tuo giorno fortunato. Su Amazon, infatti, è disponibile il MacBook Air con processore M4, ultima versione lanciata sul mercato da Apple, in offerta con un ottimo sconto di 250 euro e approfitti del minimo storico. Per un prodotto dell’azienda di Cupertino lanciato da pochissimo sul mercato si tratta di una super occasione. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Insomma, un’opportunità da non farsi assolutamente sfuggire.

Il MacBook Air versione 2025 è quanto di meglio tu possa trovare in questo momento sul mercato in questa fascia di prezzo. Il PC assicura prestazioni elevatissime grazie al chip M4 ed è progettato per Apple Intelligence, il sistema che mette a tua disposizione una serie di strumenti utilissimi nella vita di tutti giorni, soprattutto sul lavoro. Schermo ad altissima risoluzione, design compatto e ultraleggero. Il classico MacBook Air, ma da oggi con i superpoteri del processore M4.

MacBook Air 13,6 pollici

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

MacBook Air: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta che non puoi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon è in offerta il MacBook Air con processore M4 a un prezzo di 999 euro, sotto la soglia psicologica dei 1000 euro. Il merito è dello sconto del 20% che ti fa risparmiare ben 250 euro su quello di listino. Può sembrare uno sconto di poco valore, ma parliamo di uno degli ultimi modelli di PC portatile lanciato sul mercato dal colosso di Cupertino. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 83,25 euro. Condizioni irripetibili e che difficilmente trovi su altri siti web.

Il computer è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Come per la maggior parte dei prodotti tech disponibili su Amazon, anche per questo MacBook Air hai quattordici giorni per effettuare il reso. Il nostro consiglio è di approfittarne immediatamente: le scorte stanno per terminare.

MacBook Air 13,6 pollici

MacBook Air: le caratteristiche tecniche

Un computer con pochi eguali sul mercato. Con il MacBook Air 2025, Apple fa un deciso salto in avanti dal punto di vista tecnologico e proietta l’azienda (e il PC) nell’era dell’intelligenza artificiale. Il merito è della presenza del nuovo chip M4, processore che assicura prestazioni elevatissime e che supporta Apple Intelligence. Il nuovo sistema AI sviluppato dall’azienda di Cupertino è arrivato anche sui PC e mette a disposizione una serie di tool molto utili. Puoi, ad esempio, correggere bozze o scrivere intere e-mail o documenti di lavoro facendoti supportare dall’intelligenza artificiale e da ChatGPT. Tutto è integrato nel PC e ti semplifica attività che ti avrebbero portato via tantissimo tempo. Apple Intelligence è anche molto altro e tutti gli strumenti sono disponibili gratuitamente.

Tornando alle caratteristiche tecniche, il MacBook Air è equipaggiato con un display Liquid Retina da 13,6 pollici ad altissima risoluzione e con oltre un miliardo di colori. Un vero piacere per gli occhi. Essendo un PC da lavoro non manca un sistema audio e una videocamera che assicura riprese in altissima definizione. E grazie alla funzione "Inquadratura automatico" rimani sempre al centro della scena durante le videochiamate, anche se ti muovi. Tre microfoni in array riducono al minimo il rumore di fondo.

La connettività non è certo un problema. Puoi collegare fino a due monitor esterni e hai a disposizione anche il jack per le cuffie. Batteria che può arrivare fino a 18 ore. Un PC pensato per te e da oggi a un prezzo mai visto prima: non farti scappare questa opportunità.

MacBook Air 13,6 pollici