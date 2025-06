Prezzo stracciato per le AirPods Pro 2: sono l'affare del giorno

Fonte foto: Apple

Non è che abbiano bisogno di chissà quale lunga presentazione. Le Apple AirPods Pro 2, d’altronde, sono considerate da più parti come uno dei migliori modelli di auricolari wireless con cancellazione del rumore oggi in commercio.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Dotati di caratteristiche tecniche progettate e realizzate dalla Casa di Cupertino, le AirPods Pro 2 sono perfette per le occasioni più disparate. Dagli allenamenti alle call di lavoro, dall’ascolto di musica all’interazione con lo smartphone, garantiscono un’esperienza di ascolto di livello assoluto.

L’offerta di oggi su Amazon, poi, è di quelle irrinunciabili: non solo puoi acquistarle a un prezzo mai visto prima, ma hai anche la possibilità di pagarle a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria.

Apple AirPods Pro 2

Apple AirPods Pro 2 a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La promozione di oggi sugli auricolari senza fili di Apple è di quelle a cui è difficile rinunciare. Non solo sono disponibili a un prezzo senza precedenti, ma possono essere anche pagate a rate, senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

Le Apple AirPods Pro 2 possono essere acquistate su Amazon al minimo storico grazie allo sconto del 29% sul listino. Comprandole adesso le paghi 198,99 euro anziché 279,00 euro come da listino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o di debito ai metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento rateale senza costi aggiuntivi (tasso zero e nessuna spesa per l’istruttoria). In questo modo, le Apple AirPods Pro 2 costano 39,80 euro al mese per cinque mesi.

Apple AirPods Pro 2

Apple AirPods Pro 2 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Gli AirPods Pro 2 di Apple rivoluzionano l’esperienza d’ascolto degli auricolari wireless, distinguendosi per funzionalità all’avanguardia. La cancellazione attiva del rumore è stata potenziata significativamente, offrendo un isolamento acustico dall’ambiente circostante fino a due volte superiore rispetto al modello precedente. A questo si aggiunge la modalità Trasparenza adattiva, che permette di rimanere connessi con l’ambiente circostante, attenuando al contempo i suoni improvvisi e di forte intensità per una maggiore sicurezza.

Il centro gravitazionale di tutte queste nuove funzionalità è il chip H2, che abilita l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa. Questa tecnologia crea un’esperienza sonora tridimensionale coinvolgente, adattandosi ai movimenti di chi indossa gli auricolari senza fili di Apple per un ascolto immersivo. La qualità audio è ulteriormente migliorata grazie a un nuovo driver e un amplificatore, che garantiscono bassi più profondi e alti cristallini, per un suono sempre ricco e dettagliato.

L’autonomia è un altro punto di forza: gli AirPods Pro 2 offrono fino a 6 ore di ascolto con ANC attivo e un totale di 30 ore grazie alla custodia di ricarica MagSafe. Quest’ultima è stata aggiornata con un altoparlante per la localizzazione tramite l’app "Dov’è" e un comodo anello per laccetto. I controlli touch sono stati ampliati, introducendo la regolazione del volume tramite uno swipe sullo stelo, rendendo l’interazione ancora più intuitiva.

Resistenti al sudore e all’acqua (classificazione IPX4), gli AirPods Pro 2 sono progettati per accompagnarti in ogni momento della giornata, dall’allenamento al relax. Con queste caratteristiche, Apple offre un auricolare true wireless che combina prestazioni audio eccezionali, comfort e funzionalità intelligenti, per un’esperienza d’ascolto senza precedenti.

Apple AirPods Pro 2