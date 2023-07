IPad, lo sconto è da paura: offerta da non lasciarsi scappare

Fonte foto: Amazon

Molto più che un tablet. Anche nella sua versione "base", infatti, l’Apple iPad prende sempre più le sembianze di un perfetto sostituto degli ultrabook tanto in voga ai giorni nostri. Un dispositivo completo e versatile, grazie al quale potrete aggiornare i social, utilizzare app di messaggistica istantantanea e, ovviamente, lavorare.

Un discorso valido anche per i modelli un po’ più datati, come l’iPad 2021. Grazie all’ampio Retina Display e al SoC A13 Bionic con Neural Engine potrai utilizzarlo come validissimo – e leggerissimo – sostituto della stragrande maggioranza dei portatili oggi in commercio. Potrai poi portarlo sempre con te e utilizzarlo ovunque ti trovi: la batteria a lunga autonomia ti permetterà di lavorare per tutto il giorno senza grattacapi. Il tutto a un prezzo eccezionale: lo sconto top garantito oggi da Amazon fa crollare il prezzo al minimo storico.

Apple iPad 2021

Apple iPad 2021 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Potente, versatile e semplice da usare. Con queste poche parole è possibile riassumere tutti i punti di forza del tablet della Mela Morsicata oggi in offerta su Amazon. Grazie al chip A13 Bionic con Neural Engine potrai infatti utilizzarlo per gli scopi più disparati: giocare, inviare messaggi di posta elettronica ed eseguire anche le applicazioni più "esigenti" (come quelle di fotoritocco e montaggio video). Un dispositivo potente, insomma, che potrete utilizzare per il vostro smart working in giro per il mondo.

Il Retina Display da 10,2 pollici, infatti, vi consentirà di lavorare anche all’aria aperta, sotto la luce diretta del sole. Dotato della tecnologia True Tone, adatta automaticamente le impostazioni dello schermo alla luce ambientale. Potrai così lavorare, giocare o leggere senza affaticare la vista e senza che ti sia richiesto di modificare le impostazioni a mano ogni volta che ti sposti.

La fotocamera posteriore ti permette di scattare foto e girare video che hanno poco da invidiare a fotocamere digitali di media gamma, mentre la fotocamera frontale è perfetta per fare videochiamate. La batteria, come già detto, assicura un’autonomia sufficiente per arrivare ben oltre la giornata lavorativa. Potrai così utilizzarlo senza problemi anche all’aperto, senza dover essere costretto a utilizzarlo collegato alla presa della corrente.

iPad a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Acquistare oggi l’iPad 2021 è più conveniente che mai. E per una doppia ragione: allo sconto già citato si aggiunge la possibilità di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. Una promozione da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero, insomma.

L’iPad 2021 è disponibile su Amazon con uno sconto del 21% sul prezzo di listino. Acquistandolo oggi lo paghi solamente 349,00 euro, con un risparmio di 90 euro rispetto al prezzo consigliato dalla casa di Cupertino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al loro account possono poi scegliere di pagare in cinque rate a interessi 0 e senza spese di istruttoria. In questo caso, l’iPad 2021 costa 69,80 euro al mese per cinque mesi.

