IPad, prezzo in picchiata: è da comprare subito

L'iPad di decima generazione è in offerta con uno sconto del 21% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Un'ottima occasione per un tablet potente, ma con un prezzo accessibile a tutti

Fonte foto: Amazon

Questa settimana che ci porta direttamente alla Festa delle Offerte Prime si apre con un’occasione che non possiamo farci sfuggire: su Amazon trovi l’iPad di decima generazione, l’ultima versione del tablet lowocst di Apple, in super sconto e al minimo storico. Il merito è dello sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Una promo completa e che non devi farti sfuggire: resta tutt’ora uno dei migliori tablet sul mercato e perfetto per un utilizzo da divano o per lavorare mentre sei in viaggio.

Nonostante un prezzo alla portata di molti, l’iPad di decima generazione assicura prestazioni più che soddisfacenti. Il merito è di una scheda tecnica equilibrata che si basa sul processore A14 Bionic e su un display Liquid Retina da 10,9 pollici con tecnologia True Tone che adatta la luminosità alla luce ambientale. Si adatta a tantissimi utilizzi differenti e grazie alla fotocamera frontale da 12 megapixel con ultra grandangolo e inquadratura automatica puoi effettuare anche le videochiamate di lavoro mentre sei in viaggio. Una promo che non devi farti sfuggire per un dispositivo molto apprezzato dagli utenti.

iPad – grigio

iPad – azzurro

iPad – rosa

iPad – giallo

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

iPad: offerta, prezzo e sconto Amazon

Offerta imperdibile per l’iPad di decima generazione. Grazie alla promo Amazon è disponibile in offerta a un prezzo di 349 euro con uno sconto del 21% su quello di listino. Per il tablet di Appe si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 69,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore.

Puoi scegliere tra quattro colorazioni differenti: non perdere questa occasione.

iPad – grigio

iPad – azzurro

iPad – rosa

iPad – giallo

iPad: le caratteristiche tecniche

L’iPad di decima generazione è dotato di un display da 10,9" basato sulla tecnologia Liquid Retina con True Tone, che restituisce immagini dai colori straordinari. Il dispositivo è compatibile con diversi accessori di casa Apple, per un utilizzo ancora più confortevole, come la Apple Pencil o la tastiera Magic Keybord Folio (non inclusi). Il potente chip A14 Bionic consente un multitasking senza limiti né rallentamenti, lavorando di concerto con la CPU 6-core e la GPU 4-core. Sistema operativo Apple iPadOS, sicuro, userfriendly e fluido. Pagamenti cashless, veloci e sicuri ovunque ti trovi, grazie ad Apple Pay.

Ottimo comparto fotocamera, con l’obiettivo posteriore da 12MP dotato di grandangolo, mentre la fotocamera frontale orizzontale è anche essa da 12MP ma con ultra grandangolo e inquadratura automatica. Tante opzioni di editing di foto e video, per dare sfogo alla tua creatività e migliorare ulteriormente ogni scatto o filmato. Altoparlanti, microfono e webcam integrati per ottime videochiamate o dirette streaming, anche grazie all’inquadratura automatica. Potrai muoverti liberamente, restando sempre al centro della scena. Predisposto anche per la realtà aumentata. Velocità di connessione internet, grazie al Wi-Fi 6 e alla compatibilità con il 5G.

iPad – grigio

iPad – azzurro

iPad – rosa

iPad – giallo