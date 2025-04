IPad Air con sconto mai visto: a questo prezzo va comprato subito

Fonte foto: Amazon

Un computer in sedicesimi, verrebbe da dire. A leggere la scheda tecnica dell’iPad Air di ultima generazione, il peso limitatissimo e le dimensioni mignon non sono l’unica cosa a saltare immediatamente all’occhio.

Il tablet ultraleggero del produttore californiano ha tutte le carte in regola per prendere il posto del tuocomputer portatile senza che tu sia costretto a fare rinunce di alcun genere. Sul fronte della potenza di calcolo e della versatilità, infatti, l’iPad Air ha poco o nulla da invidiare anche ai laptop più performanti. Che si tratti di un documento di testo o un foglio di calcolo; di una foto da modificare o un video da montare poco importa: il tablet della Mela Morsicata ti assisterà in tutte queste operazioni (e in moltissime altre).

Oggi, poi, potrete approfittare di un’offerta che non trova precedenti, neanche su Amazon. Oltre allo sconto top, infatti, potrai scegliere di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

iPad Air a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Come accennato poco sopra, acquistare oggi l’iPad Air di ultima generazione su Amazon è doppiamente conveniente. Lanciato poco più di un mese fa, il tablet della Mela Morsicata è disponibile con uno sconto del 19% al prezzo più basso di sempre. Comprandolo oggi, l’iPad Air costa 719,00 euro anziché 889,00 euro: risparmi quasi 200 euro e fai un vero affare.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di acquistare il tablet a tasso zero e senza spese per la pratica istruttoria. Optando per questa modalitò, l’iPad Air costa 143,80 euro al mese per cinque mesi.

Apple iPad Air scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo schermo Liquid Retina da 11 pollici (risoluzione 2360×1640 pixel) assicura un’ottima leggibilità in qualunque condizione di luce. La tecnologia True Tone adatta automaticamente la tonalità dei colori così da mostrare testo nitido sia in pieno sole o in una stanza buia. L’ampia gamma cromatica P3 fa sì che i colori siano vividi e realistici come non mai: le immagini appariranno luminose e belle ovunque tu ti trovi.

Sul processore Apple M3 c’è ben poco da dire. Progettato dai tecnici della Mela Morsicata per Apple Intelligence (il sistema di intelligenza personale che rende più facile scrivere, creare e fare tutto ciò che vuoi), garantisce prestazioni elevate e reattività. Qualunque app tu stia utilizzando – dalle suite di produttività alle applicazioni per il montaggio video – non accuserai rallentamenti di alcun genere e potrai lavorare senza troppi patemi d’animo. E grazie alle dimensioni ridotte e al peso mignon, potrai portarlo in giro ovunque vorrai senza affaticarti.

La connettività via WiFi 6E e via rete cellulare 5G ti permetterà di navigare ad alta velocità ovunque ti trovi. Potrai connetterti al WiFi di casa o dell’ufficio (o dell’albergo, in alternativa) o navigare in mobilità utilizzando una eSIM per trasformare qualunque parco, spiaggia o rifugio montano nel tuo ufficio personale.

