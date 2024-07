Sconto mai visto per l'iPad Pro: è l'offerta del giorno

Fonte foto: Apple

Se anche gli ultrabook ti sembrano troppo ingombranti e pesanti e "ancorano" la tua voglia di lavorare in piena mobilità, allora non ti resta che percorrere una sola strada: quella dei tablet. A differenza di quanti molti possono pensare, infatti, non si tratta di smartphone con un display più grande, ma di dispositivi performanti e versatili pensati appositamente per chi vuole avere la possibilità di lavorare ovunque si trovi senza scendere a compromessi di alcun tipo.

L’iPad Pro, tanto per fare un esempio, nasce proprio con questa "missione": mettere a disposizione di chi ne ha bisogno un device leggero e facilmente trasportabile ma allo stesso tempo caratterizzato da performance di altissimo livello. Un dispositivo che non ha nulla da invidiare a qualunque laptop in commercio e che, grazie all’offerta top di oggi su Amazon, è disponibile a un prezzo senza precedenti: un’offerta da prendere al volo.

iPad Pro a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero, quella disponibile oggi sull’iPad Pro. Acquistandolo adesso su Amazon potrai approfittare di uno sconto senza precedenti, grazie al quale risparmiare centinaia di euro rispetto al listino e potrai scegliere di pagarlo a rate, senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

L’iPad Pro con memoria da 512 GB e connettività WiFi può essere acquistato su Amazon con uno sconto del 18% e il prezzo che scende a 1.199,00 euro contro i 1.469,00 euro del listino. Il risparmio è considerevole: lo paghi ben 270 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore di Cupertino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento rateale a tasso zero. In questo caso, l’iPad Pro ti costa 239,80 euro al mese per cinque mesi.

iPad Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dal display al comparto hardware, passando per il sistema fotografico posteriore e anteriore fino ad arrivare alla piattaforma operativa, l’iPad Pro ha tutte le carte in regola non solo per competere ma addirittura soppiantare la stragrande maggioranza dei laptop oggi in commercio.

Basta scorrere velocemente la scheda tecnica dell’iPad Pro oggi in offerta su Amazon per rendersi conto di avere tra le mani un vero e proprio concentrato di tecnologia di altissimo livello. Il display Ultra Retina XDR da 11 pollici è perfetto per lavorare, leggere, giocare, guardare film e serie TV o qualunque altra attività. Capace di mostrare oltre un miliardo di sfumature di colori, riproduce immagini realistiche come non mai, caratterizzate da un livello di dettaglio elevatissimo e da contrasti perfetti.

All’interno della scocca in alluminio riciclato trova spazio il chip Apple M4, ultimo nato nei laboratori della Casa della Mela Morsicata. Un chip che con la sua CPU 10-core e la sua GPU 10-core è in grado di eseguire anche gli applicativi più esigenti e macinare algoritmi di intelligenza artificiale per supportarti nelle attività quotidiane. Che tu debba modificare una foto o montare un video, il chip Apple M4 ha potenza a sufficienza per farti lavorare senza rallentamenti.

Anche il comparto fotografico è stato ottimizzato per garantire le migliori prestazioni sia sul fronte lavorativo, sia sul fronte del tempo libero. La fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo è dotata di inquadratura automatica, così da garantire sempre la miglior inquadratura nel corso delle videoconferenze. Nella parte posteriore trova spazio una fotocamera da 12MP perfetta per scattare immagini ad alta risoluzione e girare video in 4K. Lo scanner LiDAR, invece, permette di realizzare una scansione tridimensionale dell’ambiente circostante utilissime per creare esperienze di realtà aumentata.

