Prezzo crollato per l'iPad Pro: oggi lo compri a un prezzo piccolissimo

Il tablet top di gamma della casa di Cupertino è perfetto per chi deve lavorare in mobilità. Oggi lo trovi su Amazon a un prezzo mai visto: risparmi centinaia di euro.

Fonte foto: Amazon

Un computer portatile sotto mentite spoglie. O, a voler essere pignoli, nelle vesti di un tablet. Non ci vuole molto ad accorgersi che l’iPad Pro di Apple non ha assolutamente nulla da invidiare alla stragrande maggioranza dei laptop oggi in commercio. Anzi, rispetto a questi ultimi può vantare peso e dimensioni decisamente più contenute.

Insomma, un vero e proprio must have per tutti coloro che amano lavorare in piena mobilità, senza limitazioni di spazio o tempo. Il tablet top di gamma della Mela Morsicata, infatti, non ha difficoltà a eseguire anche gli applicativi più esigenti – come quelli di fotoritocco o montaggio video – permettendoti allo stesso tempo di lavorare ovunque ti trovi. Grazie a sistemi di connettività di ultima generazione e a una batteria dalla durata esagerata, infatti, potrai lavorare dal parco o dalla spiaggia senza preoccupazioni di alcun genere. Oggi, poi, lo trovi a un prezzo mai visto prima: l’offerta di Amazon fa crollare il prezzo al punto più basso mai toccato.

Apple iPad Pro 11 pollici, 256GB, Nero Siderale

Sconto esagerato per l’iPad Pro: offerta e prezzo finale

Una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero, quella disponibile oggi per l’iPad Pro da 11 pollici. Grazie allo sconto top garantito da Amazon, infatti, potrai comprarlo al prezzo più basso del web: non lo troverai a un prezzo inferiore.

L’iPad Pro da 11 pollici è scontato del 18% e lo paghi 999,00 euro contro i 1.229,00 euro del prezzo consigliato della Casa di Cupertino. Come è semplice calcolare, il risparmio è considerevole

Apple iPad Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Le dimesioni contano, almeno in questo caso. Come accennato inizialmente, l’iPad Pro è un vero e proprio campione di mobilità: spesso appena mezzo centimetro, pesa poco più di 400 grammi. Non avrai difficoltà a portarlo con te ovunque vorrai: nello zaino o in una borsa occuperà pochissimo spazio e non ti affaticherai eccessivamente a portarlo "a spasso" nel corso della giornata.

Nonostante questo "fisico minuto", l’iPad Pro da 11 pollici non ti costringe a scendere a nessun compromesso sul fronte delle prestazioni e della capacità di calcolo. All’interno del guscio in alluminio riciclato trova spazio il SoC Apple M4 che, con la sua CPU 9-Core e la sua GPU 10-Core, permette di eseguire qualunque tipologia di applicativo. Non manca poi il Neural Engine da 16 Core per eseguire anche i più complessi algoritmi di apprendimento automatico e velocizzare l’esecuzione di una miriade di istruzioni. I 256 gigabyte di spazio d’archiviazione non ti pongono limiti sul fronte delle app da installare e file da salvare in locale.

Il Display Ultra Retina XDR con tecnologia OLED Tandem assicura un’esperienza visiva di altissimo livello. Le immagini saranno vivide e realistiche come non mai, ricche di colori e dettagli. L’ideale non solo per lavorare su immagini e video, ma anche per leggere documenti, libri e messaggi di posta elettronica. La tecnologia True Tone adatta automaticamente la luminosità e i colori alle condizioni esterne, così da garantirti sempre la miglior esperienza possibile.

La batteria, infine, garantisce un giorno di utilizzo: potrai lavorare, studiare e passare del tempo ovunque ti trovi, senza dover cercare necessariamente una presa di corrente.

