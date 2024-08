IPad Pro, sconto impressionante: oggi è un affare per tutti

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Oggi trovi l'iPad Pro di Apple in offerta con uno sconto del 19% e risparmi più di 300 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri le caratteristiche e il prezzo

Fonte foto: Apple Newsroom

Definirlo semplicemente un tablet è riduttivo. L’iPad Pro è la cosa che più si avvicina all’idea di Steve Jobs quando presentò al mondo il primo esemplare di iPad. Un tablet che non fosse semplicemente un dispositivo da utilizzare nel tempo libero per giocare o per vedere film e serie TV, ma una vera alternativa al computer, con dimensioni più compatte e un peso minore. Per arrivare alla sua idea sono passati diversi anni, ma con l’ultima generazione di iPad Pro si può dire che è arrivata a compimento. L’iPad Pro con processore M4 è un mostro di potenza e lo puoi utilizzare per fare qualsiasi cosa, dal lavorare ai documenti di lavoro, al post produrre foto e video, fino al giocare ai videogame più amati. Il tutto con una grafica mozzafiato e con prestazioni fulminee.

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

Un dispositivo che si presta a tantissimi utilizzi e che oggi trovi anche in offerta al prezzo più basso di sempre. Il merito è dello sconto che trovi su Amazon per la versione con 512 gigabyte di memoria interna. Grazie allo sconto IVA risparmi più di 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Un’occasione veramente unica: trovare un dispositivo Apple da pochissimo uscito sul mercato in offerta con uno sconto così elevato è piuttosto raro. Per questo ti consigliamo di approfittarne immediatamente: potrebbe terminare da un momento all’altro.

iPad Pro con processore M4

iPad Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Sconto mai visto prima per l’iPad Pro di nuova generazione con processore M4. Su Amazon trovi la versione con 512 gigabyte di memoria interna con uno sconto del 19% che fa scendere il prezzo a 1399 euro, con un risparmio netto che supera i 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 279,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il prezzo è sicuramente elevato, ma stiamo parlando di un dispositivo Apple da pochissimo uscito sul mercato e di uno dei migliori tablet in circolazione. E che come abbiamo già detto, definire semplicemente tablet è riduttivo. Approfittane subito, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

iPad Pro con processore M4

iPad Pro: le caratteristiche tecniche

Il display Ultra Retina XDR da 11 pollici rende le immagini spettacolari, ultra realistiche, grazie a tecnologie esclusive come ProMotion, la gamma cromatica P3 e la funzione True Tone. Il chip M4 può arrivare fino a 10 core, per prestazioni ultraveloci mentre lavori o navighi nel tempo libero, spingendo al massimo gli 8 GB di RAM. Molto bene anche la batteria che assicura un’autonomia fino a 10 ore.

Semplice e intuitivo grazie al sistema operativo iPadOS, puoi scrivere come se avessi una penna o disegnare con una matita grazie alla Apple Pencil. Ma anche divertirti a ritoccare e condividere foto. Il multitasking è facilitato dallo Stage Manager, che permette, tra le altre cose, di ridimensionare e anche spostare su uno schermo esterno le tante finestre aperte. Sottilissimo e leggero, è dotato anche di un ottimo comparto fotografico: quella frontale da 12MP, mentre nella parte posteriore trovi un grandangolo da 12 megapixel. Infine, connessione ultra veloce grazie al Wi-Fi 6E integrato, con possibilità di appoggiarsi alle reti 5G.

iPad Pro con processore M4