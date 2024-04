Sconto esagerato per la lavasciuga intelligenza artificiale LG: va comprata ora

Fonte foto: Amazon

Comodità, tempo risparmiato, meno spazio occupato in casa. Se si cercassero i vantaggi e le ragioni per le quali scegliere una lavasciuga anziché una lavatrice e una asciugatrice separate queste sarebbero senza dubbio le prime tre. Questo elettrodomestico permette infatti di ottenere risultati eccellenti facilitando le operazioni all’interno della lavanderia di casa.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

E scegliendo un modello capace di sfruttare a proprio vantaggio l’intelligenza artificiale, i vantaggi sono addirittura destinati a crescere in maniera esponenziale. Le lavasciuga della serie LG AI DD, ad esempio, sono in grado di riconoscere i capi all’interno del cestello, calcolarne il peso e fornirti suggerimenti per risparmiare acqua ed energia elettrica. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon risparmierai centinaia di euro sul listino: uno sconto esagerato da non farsi scappare.

LG AI DD D4R3009NSW lavasciuga intelligenza artificiale

Prezzo stracciato per la lavasciuga LG: sconto imperdibile su Amazon

La promozione garantita oggi da Amazon sulla lavasciuga LG AI DD da 9KG è di quelle che non capitano molto spesso. L’elettrodomestico del produttore sudcoreano è infatti disponibile con uno sconto del 58% e prezzo crollato al livello più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

Acquistandola adesso la paghi 479,99 euro contro i 1.149,00 euro del prezzo di listino. Il risparmio è considerevole: quasi 700 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

LG AI DD D4R3009NSW lavasciuga intelligenza artificiale

LG AI DD D4R3009NSW scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Con il suo carico da 9 kg (funzione lavatrice) e 6 kg (funzione asciugatrice), la LG AI DD D4R3009NSW è perfetta anche per famiglie numerose. Potrai facilmente lavare e asciugare i capi sporchi in un solo colpo, risparmiando tempo e non dovendoti preoccupare di passarli da un elettrodomestico all’altro a fine ciclo.

Ma questa è solo la proverbiale punta dell’iceberg nelle caratteristiche dell’elettrodomestico del produttore sudcoreano. Come accennato inizialmente, infatti, la lavasciuga LG sfrutta l’intelligenza artificale per suggerirti quale sia il ciclo di lavaggio e asciugatura migliore e fatti risparmiare sui consumi d’acqua e su quelli di energia elettrica. La LG AI DD D4R3009NSW pesa il bucato a inizio ciclo e adatta la durata in base ai capi che hai messo nel cestello. In questo modo potrai tagliare inutili sprechi e pagherai meno per acqua ed elettricità.

Grazie ai tanti programmi di lavaggio e asciugatura, poi, sarai in grado di ottenere risultati degni di una lavanderia professionale. Potrai scegliere tra programma Vapore Steam o Allergy Care per avere capi sanificati e igienizzati, senza batteri, virus e acari che provocano allergie.

E in caso di problemi di funzionamento puoi eseguire una diagnosi automatica, che ti dirà se puoi risolvere il problema in autonomia oppure se serve l’intervento di un tecnico.

LG AI DD D4R3009NSW lavasciuga intelligenza artificiale