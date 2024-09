LG, la lavasciuga è in offerta al minimo storico: sconto spaziale

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Amazon

Posizionare in casa la lavatrice e l’asciugatrice può essere complicato se non si ha uno spazio a sufficienza. Per questo motivo sul mercato si trovano sempre più lavasciuga, un elettrodomestico 2 in 1 salvaspazio e molto versatile. È in grado, infatti, sia di lavare il bucato sia di asciugarlo, permettendoti di salvare spazio, ma soprattutto di risparmiare tempo prezioso. Se sei alla ricerca di una lavasciuga per la tua abitazione, oggi è il tuo giorno fortunato. Su Amazon, infatti, è disponibile la lavasciuga LG Serie R5 dotata di intelligenza artificiale in offerta con uno sconto eccezionale del 55% che ti fa risparmiare quasi 700 euro sul prezzo di listino e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di una delle migliori offerte della giornata e lasciarsela sfuggire sarebbe un errore imperdonabile.

La lavasciuga LG ha un cestello che può ospitare fino a 10 chilogrammi di vestiti in fase di lavaggio, che si riducono a 6 chilogrammi per l’asciugatura. Rispetto a una lavasciuga normale il cestello ha dimensioni maggiori, ideali per una famiglia di 3-4 persone che fa almeno un paio di lavaggi la settimane. Come detto, è dotata di intelligenza artificiale che ti supporta nella giusta scelta del programma in base alla tipologia di tessuto, in modo da non rovinare maglie, pantaloni e maglioni. Inoltre, è anche efficiente dal punto di vista energetico: consuma il 10% in meno rispetto a un elettrodomestico di Classe A.

Lavasciuga LG Serie R5

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Lavasciuga LG Serie R5 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una promo da non farsi scappare. Su Amazon trovi la lavasciuga LG Serie R5 in offerta a un prezzo di 559 euro grazie allo sconto del 55%. Il risparmio è considerevole e sfiora i 700 euro rispetto al prezzo consigliato. Amazon offre anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 111,80 euro al mese. La consegna avviene in tempi rapidissimi e hai 30 giorni per provarla a casa ed eventualmente effettuare il reso gratuito. Ma difficilmente resterai deluso.

Inoltre, come per la maggior parte degli elettrodomestici venduti e spediti da Amazon, hai la possibilità di aggiungere dei servizi extra. Ad esempio puoi richiedere il ritiro e la disinstallazione del vecchio elettrodomestico (gratuito), oppure il disimballaggio di quello di nuovo (10 euro). Per l’installazione della lavasciuga il prezzo da pagare è di 20 euro.

Lavasciuga LG Serie R5

Lavasciuga LG Serie R5: caratteristiche tecniche

La lavasciuga LG in offerta su Amazon risponde appieno alle moderne esigenze dettate dalle smart home. Risulta essere il 10% più efficiente rispetto ai tradizionali elettrodomestici di classe A, grazie al ciclo di lavaggio intelligente e ottimizzato. L’intelligenza artificiale di LG rileva il peso e identifica la tipologia di tessuti: in questo modo, è in grado di scegliere in maniera automatica i movimenti ottimali tra 20.000 combinazioni diverse. La funzione Turbowash consente un lavaggio veloce ed efficace, risparmiando così non solo tempo ma anche acqua ed energia. Per un risparmio anche in bolletta.

Prevede anche la funzione di igienizzazione, abbattendo germi, batteri e allergeni presenti nei capi. Inoltre, riduce del 99,9% gli acari della polvere responsabili delle allergie. Il tutto, però, rispettando sempre le fibre, che saranno distese dal vapore. La funzione ECO HYBRID, invece, riguarda l’asciugatura, sempre per ottimizzare il risparmio energetico. Il motore Inverter è collegato direttamente al cestello e ciò va a tutto vantaggio delle prestazioni, che saranno non solo più elevate, ma consentiranno una gestione precisa dei movimenti. Il che riduce rumori e vibrazioni. Infine, in caso di malfunzionamento, questa lavasciuga LG è in grado di effettuare auto-diagnosi, scovando in autonomia quale sia il problema che lo crea. Suggerendoti anche la soluzione.

Lavasciuga LG Serie R5