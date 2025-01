Sconto esagerato per la lavasciuga Samsung: prezzo dimezzato

Fonte foto: Damian Lugowski /iStock

Una volta che l’hai provata, è davvero difficile tornare indietro. La comodità di un’asciugatrice unita all’efficienza di una lavatrice di ultima generazione. Un elettrodomestico versatile e completo, grazie al quale risparmierai tempo, denaro e spazio in casa. Insomma, la lavasciuga potrebbe essere la soluzione a tutti i tuoi problemi con bucato e spazio a disposizione.

Elettrodomestici come la Samsung Crystal WiFi WD90 ti permettono infatti di non rinunciare alla comodità dell’asciugatrice – e la possibilità di avere capi asciutti in poco tempo anche in pieno inverno – anche se non hai moltissimo spazio a disposizione nella tuo locale lavanderia. E grazie alla possibilità di effettuare lavaggio e ciclo di asciugatura uno dopo l’altro, senza dover spostare i capi da un elettrodomestico all’altro, risparmierai anche tempo prezioso.

Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, poi, la Samsung Crystal WD90 9+6kg di carico è disponibile a un prezzo bassissimo: la paghi la metà e risparmi centinaia di euro. Un vero e proprio bestbuty di categoria.

Lavasciuga Samsung a prezzo stracciato: risparmio esagerato

Lo sconto garantito oggi da Amazon sulla lavasciuga del produttore sudcoreano è di quelli a cui è davvero difficile rinunciare. Comprando la lavasciuga Samsung Crystal 9+6 kg adesso approfitti di uno sconto del 49% sul listino, con il prezzo che crolla al minimo storico.

Oggi la lavasciuga costa 666,93 euro anziché 1.299,00 euro come da prezzo consigliato dallo stesso produttore. Rispetto al listino, il risparmio è esagerato: ti costa 630 euro in meno.

Samsung Crystal WD90DG5B15BEET scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un concentrato di tecnologia ed efficienza, la Crystal WD90 di Samsung. La lavasciuga del produttore sudcoreano, infatti, permette di fare lavaggi e asciugare i capi in pochissimo tempo, rispettando allo stesso tempo fibre e colori.

Merito principalmente dei programmi di lavaggio e asciugatura alimentati dall’intelligenza artificiale. Grazie agli algoritmi di AI, infatti, la lavasciuga Samsung in offerta su Amazon può apprendere dalle tue abitudini e analizzare la composizione dei capi per suggerirti quali siano i programmi più adatti alle tue esigenze.

La tecnologia AI EcoBubble trasforma il sapone in un’emulsione capace di penetrare in profondità nelle fibre anche a bassissime temperature. In questo modo, sarà possibile eliminare anche lo sporco più ostinato senza che la bolletta dell’energia elettrica ne risenta eccessivamente.

La modalità AI EnergyMode, invece, monitora i consumi di energia elettrica e permette di abbatterli del 70% sia in fase di lavaggio sia in fase di asciugatura. Insomma, un’alleata insostituibile sia per avere capi puliti e profumati sia per ridurre i consumi elettrici in casa.

La connettività WiFi, infine, permette di aggiungere la lavasciuga all’ecosistema Samsung SmartThings: la lavasciuga diventerà così un dispositivo della smart home e potrà essere controllato sia da smartphone sia dai TV Samsung compatibili.

