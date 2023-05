Lavazza, la macchina per il caffè in super sconto: affare per tutti

Uno dei piaceri che non si può togliere agli italiani è quello di bere un buon caffè, anche e soprattutto quando si è in casa. E negli ultimi anni nelle nostre abitazioni trovano sempre più spazio le macchine che permettono di fare velocemente in casa un caffè buono come quello del bar. La scelta è veramente molto ampia, si va dai modelli semi professionali a quelli un po’ più basic adatti a chi vuole spendere poco, ma con un occhio di riguardo sempre sulla qualità del prodotto finale. Quando si parla di macchinette per il caffè, uno dei primi brand che viene in mente è sicuramente Lavazza e non a caso nella "Coffee Week" appena lanciata su Amazon troviamo alcune macchinette dell’azienda torinese in super offerta al minimo storico.

Una di queste promo riguarda la macchinetta Lavazza A Modo Mio Jolie, modello compatto ideale per chi ha poco spazio in cucina. Dal design molto elegante, è perfetta da mettere in qualsiasi posto ed è disponibile anche in più colorazioni. Oggi la troviamo su Amazon al minimo storico con uno sconto del 30% e la si paga meno di 90€. Incluse nella confezione troviamo anche 64 capsule Crema e Gusto Classico. Un vero affare da non farsi scappare per nessun motivo.

Lavazza A Modo Mio Jolie

Lavazza A Modo Mio Jolie: caratteristiche e funzionalità

Tutto quello che si richiede a una macchinetta per il caffè espresso lo troviamo in questa Lavazza A Modo Mio Jolie, modello penato appositamente per l’utilizzo casalingo. Le dimensioni sono compatte e ha un design molto elegante che la rende perfetta da avere sulla propria cucina.

Uno dei punti di forza della macchinetta Lavazza è la facilità di utilizzo. Basta inserire la capsula, premere sul pulsante Stop & Go e il gioco è fatto. Puoi anche decidere la lunghezza del caffè a seconda di quanto tempo tieni premuto il pulsante. La macchinetta è compatibile con tutte le capsule Lavazza e quindi puoi scegliere il gusto che più ti piace. La griglia poggia tazza è completamente rimovibile e la puoi lavare in qualsiasi momento. Anche lo svuotamento delle capsule è molto semplice e impiegherai meno di cinque minuti per una pulizia completa.

Lavazza A Modo Mio Jolie in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Nella "Coffee Week" appena lanciata da Amazon non potevamo non trovare ottime macchinette a un super prezzo. Come ad esempio questa Lavazza A Modo Mio Jolie disponibile a un prezzo di 86,90€, con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il rapporto qualità-prezzo è davvero eccezionale e non approfittare di questa promo è un grosso errore. Nella confezione sono presenti anche 64 capsule Crema e Gusto Classico in modo da poterla utilizzare immediatamente. La consegna avviene in pochissimi giorni e avete fino a 30 giorni per effettuare il reso.

Disponibile in più colorazioni.

Lavazza A Modo Mio Jolie – nera

Lavazza A Modo Mio Jolie – bianca

Lavazza A Modo Mio Jolie – grigio

