De'Longhi, la macchina espresso è al minimo: sconto esagerato

Da oggi trovi la macchina per il caffè De'Longhi Vintage in promo con uno sconto del 43% e approfitti del minimo storico. Approfittane subito.

Fonte foto: 123rf

Per gli italiani e le italiane la pausa caffè deve essere un vero piacere e non tramutarsi in un incubo a causa della macchinetta espresso. Per questo motivo bisogna acquistare della macchine per il caffè realizzate da aziende leader nel settore e con tantissimi anni di esperienza. Come ad esempio De’Longhi, diventata oramai un punto di riferimento per tutti coloro che amano il buon caffè. Se sei alla ricerca di una macchina espresso, oggi è il tuo giorno fortunato. Su Amazon, infatti, è disponibile la De’Longhi Icona Vintage in promo con uno sconto del 43% e la paghi quasi la metà. Fai un vero affare e acquisti una delle migliori tra quelle disponibili oggi in promo.

Ha tutto quello che cerchi solitamente in un elettrodomestico di questo tipo, a partire dalla possibilità di utilizzare sia il caffè in polvere sia le cialde. Puoi preparare fino a due caffè contemporaneamente e anche tantissime altre bevande, come ad esempio il cappuccino oppure la tisana. A questo prezzo è un vero best-buy e non puoi farti scappare questa opportunità: approfittane subito.

De’Longhi Icona Vintage: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale e minimo storico per la macchina per il caffè De’Longhi Icona Vintage. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo a soli 136,99 euro, con un risparmio netto che supera di poco i 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità della macchina per il caffè De’Longhi è immediata e acquistandola adesso la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo. Non farti scappare questa ottima offerta: potrebbe terminare da un momento all’altro.

De’Longhi Icona Vintage: le caratteristiche tecniche

Una delle peculiarità di questa macchina per il caffè è presente nel nome. Infatti, questo elettrodomestico De’Longhi si caratterizza per un design vintage e unico nel suo genere. Non solo è facile da utilizzare, ma anche bella da vedere. La scelta perfetta per dare un tocco di classe alla tua cucina.

La De’Longhi Icona Vintage è una macchina per il caffè che puoi usare sia con il caffè in polvere, sia con le cialde ed è in grado di preparare un caffè espresso con una crema perfetta, proprio come se fosse quello del bar. Per gli amanti del cappuccino, c’è anche il montalatte integrato per preparare tante bevande a base di latte.

Oltre a essere facile da utilizzare, la macchina per il caffè De’Longhi è anche semplice da pulire. Il vassoio raccogli gocce è smontabile e lo puoi lavare in pochi secondi. Insomma, la scelta perfetta per la tua cucina

