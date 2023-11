Prezzo crollato sullo smart TV LG OLED: non è mai stato così conveniente

Fonte foto: Amazon

Un TV completo e versatile, capace soprattutto di garantire un’esperienza visiva e un’esperienza d’ascolto che poco hanno da invidiare a quella cinematografica. Lo smart TV LG OLED della Serie B3 è tra i migliori apparecchi che puoi trovare oggi sul mercato.

Dotato di un pannello OLED di ultimissima generazione e di un potente processore ottimizzato per l’esecuzione di algoritmi di intelligenza artificiale e deep learning, lo LG OLED B3 è progettato per portare la tua esperienza di visione di film e serie TV a un livello superiore. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, lo trovi a un prezzo mai visto prima: il risparmio rispetto al listino è di diverse centinaia di euro.

Smart TV LG OLED55B36LA

LG, smart TV top di gamma a prezzo stracciato: risparmi quasi 1.000 euro

L’apparecchio del produttore sudcoreano è tra le migliori offerte della settimana del Black Friday 2023 su Amazon. E capire il perché non è troppo complicato. Lo smart TV LG OLED della serie B3 da 55 pollici è disponibile con uno sconto del 45% al prezzo più basso di sempre. Comprandolo oggi lo paghi 1.099,00 euro anziché 1.999,00 euro. Il risparmio è considerevole: lo paghi ben 900 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore sudcoreano.

LG OLED55B36LA scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il non plus ultra nel settore degli smart TV. O quasi. Sul fronte della qualità video e audio, il televisore LG OLED serie B3 in offerta su Amazon non ha nulla da invidiare ad apparecchi ben più costosi e che godono di maggior fama.

Merito del pannello OLED con pixel autoilluminanti che garantisce un’esperienza visiva senza paragoni. L’apparecchio è così in grado di offrire un nero perfetto, dei colori perfetti e un contrasto infinito. E grazie al processore a intelligenza artificiale di ultima generazione α7 Gen6 non avrete più bisogno di dover modificare le impostazioni in base al programma che si sta guardando. Sfruttando avanzati algoritmi di deep learning, il processore analizzerà il flusso di fotogrammi in tempo reale e adatterà le impostazioni video in base al programma che si sta guardando.

Lo stesso accade anche con il sonoro. Gli algoritmi di intelligenza artificiale miglioreranno l’audio, simulando un’esperienza di ascolto tridimensionale. L’audio posizionale Dolby Atmos, inoltre, ti farà percepire la provenienza dei suoni in maniera ancora più realistica e precisa: sarà come essere sempre al centro dell’azione.

A gestire il tutto troviamo la piattaforma operativa webOS, sviluppata dai tecnici LG e tra le più avanzate e ricche (in termini di app) oggi in circolazione. Non solo potrai installare applicativi di ogni genere – dalle piattaforme di streaming alle utility e videogame – ma potrai anche controllare i dispositivi smart compatibili direttamente dal TV. E con il supporto ai maggiori assistenti vocali, sarai in grado di gestirne le funzionalità anche con semplici comandi vocali.

