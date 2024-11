LG, lo smart TV top di gamma a prezzo mai visto: lo sconto è esagerato

Fonte foto: LG

Qualità video di altissimo livello a un prezzo decisamente interessante. Gli smart TV LG QNED della Serie 85 sono in grado di coniugare tecnologia di ultima generazione – capace di garantire un’esperienza visiva e di ascolto eccellente – e un rapporto qualità/prezzo difficilmente battibile. Anche dai televisori OLED.

Gli apparecchi del produttore sudcoreano sfruttano infatti la tecnologia LED più avanzata per immagini ricche di colori e dettagli e un sonoro immersivo, che ti catapulterà sempre al centro dell’azione indipendentemente dal programma che decidi di guardare. Il tutto a un prezzo eccezionale, grazie all’offerta di oggi per il Black Friday Amazon 2024. Comprandolo adesso risparmi centinaia di euro e fai un vero e proprio affare.

Smart TV LG a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Promo da non farsi scappare, quella disponibile oggi sullo smart TV del produttore sudcoreano. Non solo può essere acquistato a un prezzo mai visto prima grazie a uno sconto esagerato garantito da Amazon, ma puoi anche scegliere di dilazionare il pagamento senza alcun costo aggiuntivo.

Lo smart TV LG QNED Serie 85 da 50 pollici è disponibile con uno sconto del 45% sul listino: praticamente comprandolo adesso ti costa la metà. Approfittando dell’offerta di Amazon lo paghi 549,00 euro anziché 999,00 euro come da prezzo consigliato dallo stesso produttore. Il risparmio è considerevole: lo paghi ben 450 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. Optando per questa modalità di pagamento, lo smart TV LG in offerta su Amazon ti costa 109,80 euro al mese per cinque mesi.

LG QNED Serie 85 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Oltre un miliardo di sfumature di colori per immagini vivide e realistiche come mai prima d’ora. Lo smart TV LG QNED Serie 85 sfrutta infatti la tecnologia Quantum Dot e Nanocell per mostrare colori ancora più raffinati e puri. In questo modo il contrasto e la definizione dei dettagli saranno paragonabili a quelli di un TV con pannello OLED.

Il processore a intelligenza artificiale α8 4K con AI migliora ulteriormente l’esperienza visiva ottimizzando le impostazioni video in tempo reale e in maniera del tutto automatizzata. Il processore analizza il flusso di fotogrammi, individua la tipologia di programma che si sta guardando e regola le impostazioni di conseguenza. In questo modo avrai la certezza di godere sempre della migliore esperienza visiva senza che tu debba fare nulla.

Discorso analogo anche per l’esperienza di ascolto. Le tecnologie impiegate dai tecnici sudcoreani permettono infatti di godere della migliore esperienza sonora senza che si debba necessariamente essere ingegneri del suono. L’audio dello smart TV in offerta su Amazon si adatta automaticamente al programma che si sta guardando, per un’esperienza avvolgente e immersiva.

La piattaforma operativa webOS, infine, mette a disposizione migliaia di app da installare e decine di funzionalità avanzate per sfruttare al meglio la tecnologia dello smart TV. Non solo: grazie alla compatibilità con la tecnologia ThinQ di LG, lo smart TV può trasformarsi anche in un hub per la gestione dei dispositivi della casa domotica compatibili. In questo modo potrai accendere e spegnere le lampadine smart, gestire la temperatura del termostato connesso e molto altro ancora direttamente dal telecomando del TV

