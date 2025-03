LG, lo smart TV OLED a prezzo stracciato: va comprato ora

Fonte foto: Amazon

Sulla qualità c’è davvero ben poco da dire. È cosa risaputa – e sulla quale c’è comune accordo – che la qualità delle immagini e del sonoro degli smart TV LG OLED sia tra le migliori in commercio (se non addirittura la migliore).

Apparecchi come lo LG OLED Serie B4 garantiscono un’esperienza visiva che non teme assolutamente paragoni. Neri perfetti; contrasti e dettagli ben definiti; colori vividi e vibranti per immagini realistiche come mai prima d’ora. Insomma, dei capolavori tecnologici grazie ai quali sarà un piacere guardare qualunque tipologia di programma: dai film alle serie TV, passando per eventi sportivi, teatrali e programmi d’intrattenimento vario.

Oggi, poi, lo smart TV del produttore sudcoreano è disponibile a un prezzo eccezionale grazie al doppio sconto garantito da Amazon. Puoi acquistarlo adesso a un prezzo senza precedenti e pagarlo a rate senza interessi né spese di istruttoria.

Prezzo crollato sullo smart TV LG: sconto, rate e costo finale

Disponibole su Amazon al prezzo più basso del web, lo smart TV LG OLED Serie B4 è un affare da cogliere prima che le scorte terminino. L’apparecchio del produttore sudcoreano è disponibiole con uno sconto del 42% al quale si somma un ulteriore sconto di 252,38€ al check-out (sarà sufficiente aggiungere il prodotto al carrello per vedere il prezzo scendere ulteriormente). Comprandolo oggi, lo smart TV LG OLED Serie B4 da 65 pollici costa 1.162,62 euro anziché 2.399,00 euro. Il risparmio è considerevole: ti costa 1.230 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare in 5 rate, senza interessi né spese di istruttoria. Optando per questa modalità, il televisore LG costa 233 euro al mese per 5 mesi.

Smart TV LG OLED Serie B4 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il segreto dello smart TV LG OLED Serie B4 per garantirti colori vividi, nero profondo e contrasto ricco di dettagli sta nei suoi pixel auto-illuminanti. Questa tecnologia di punta del produttore sudcoreano ti permetterà di godere film, eventi sportivi ed estenuanti sessioni di gaming al massimo della qualità.

A questo si somma poi l’azione del processore α8 a intelligenza artificiale, che scansiona in tempo reale il flusso dei fotogrammi per ottimizzare le impostazioni dei tuoi programmi preferiti. Avrai così la certezza di godere sempre della miglior esperienza di visione indipendentemente da quello che stai guardando.

Funzionamento analogo per la tecnologia Adaptive Sound Control, che bilancia l’audio in tempo reale a seconda del programma che stai guardando. Il sorround virtuale a 9.1.2 canali, invece, permette di immergerti in un’esperienza d’ascolto avvolgente, con un audio tridimensionale di qualità cinematografica.

La piattaforma webOS con ThinQ non avrai solo accesso a un catalogo di app praticamente sterminato, ma potrai trasformare il TV nell’hub di gestione della tua casa domotica. Potrai infatti gestire tutti i dispositivi della smart home compatibili direttamente dallo schermo del televisore, senza dover utilizzare altri dispositivi.

