Sconto esagerato per lo smart TV LG: mai a un prezzo così basso

Le dimensioni non contano. Non fatevi trarre in inganno dal pannello da 32 pollici: lo smart TV LG Serie Q63 garantisce ugualmente un’esperienza di visione e di ascolto di altissimo livello.

Ideale per camere di dimensioni non eccessive – come, ad esempio, la camera da letto – questo televisore sfrutta la potenza di un processore a intelligenza artificiale e un pannello LED per immagini dettagliate e colori vividi e realistici. Grazie alla piattaforma smart proprietaria, potrai accedere a migliaia di app di ogni genere e sfruttarne al meglio le potenzialità.

La promo garantita da Amazon fa scendere il prezzo al minimo storico: risparmi centinaia di euro e fai un affare. Non solo: potrai anche scegliere di pagare a rate senza spese aggiuntive, per una promo da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Sconto esagerato per lo smart TV LG: offerta, rate e prezzo finale

Offerta da capogiro, quella disponibile oggi sullo smart TV del produttore sudcoreano. Lo LG Serie Q63 da 32 pollici non solo è disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon, ma può essere acquistato a rate a interessi zero e senza spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

Lo LG Q63 è disponibile con uno sconto del 50%: comprandolo adesso lo paghi 158,29 euro anziché 319,00 euro come da listino. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi pagare in 5 rate senza costi aggiuntivi: in questo modo, lo smart TV LG ti costa appena 31,66 euro al mese.

LG 32LQ63006LA scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Ideale per chi cerca un buon equilibrio tra dimensioni compatte e funzionalità smart, il TV LG Serie Q63 da 32 pollici offre immagini nitide e dettagliate, garantendo una qualità visiva superiore rispetto ai modelli della stessa fascia di prezzo. Il pannello LED assicura colori vividi e un buon contrasto per un’esperienza di visione coinvolgente.

Il processore α5 Gen 5 con AI fa il resto, assicurando una qualità video di assoluto livello. Ottimizza automaticamente l’immagine e il suono, garantendo sempre la miglior esperienza visiva e sonora indipendentemente dal programma che si sta guardando. Il processore analizza i contenuti in tempo reale sfruttando algoritmi basati sull’intelligenza artificiale per migliorare la luminosità, il colore e la nitidezza, rendendo ogni scena più realistica. Supporta inoltre le tecnologie HDR10 Pro e HLG, per una maggiore gamma dinamica e dettagli in luci e ombre.

La piattaforma webOS 22 rende l’esperienza smart TV fluida e intuitiva. Potrai accedere facilmente a un’ampia gamma di servizi di streaming, tra cui Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, YouTube, RaiPlay e DAZN. Il sistema operativo è noto per la sua velocità e semplicità d’uso, permettendo di navigare tra le app e i contenuti con facilità. Il TV integra anche assistenti vocali come LG ThinQ, Google Assistant e Alexa, per un controllo smart ancora più comodo.

Per i videogiocatori, è presente la funzione Game Optimizer con impostazioni dedicate, che ottimizza l’esperienza di gioco. Dispone inoltre di due porte HDMI e una porta USB, per collegare console, lettori Blu-ray o chiavette USB, e di connettività WiFi e Bluetooth. Un TV completo per l’intrattenimento quotidiano.

