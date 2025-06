Prezzo stracciato per lo smart TV OLED LG: è l'affare del giorno

Fonte foto: LG

Sarà come essere al cinema, senza però doversi alzare dal divano di casa. Con lo smart TV LG OLED evo Serie C4 potrai godere dei tuoi film e serie TV preferiti con la miglior qualità video e audio possibile, proprio come se ti trovassi all’interno di una sala cinematografica.

Merito, ovviamente, del pannello OLED con tecnologia Brightness Booster, ma non solo. L’apparecchio del produttore sudcoreano sfrutta anche potenti algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per ottimizzare la qualità audio e video dei programmi che stai guardando. E con la piattaforma smart a disposizione, potrai accedere a migliaia di app di ogni genere e trasformare il TV nel cuore della tua smart home.

L’offerta di oggi su Amazon, poi, lo rende doppiamente conveniente. Non solo potrai approfittare di uno sconto senza precedenti e risparmiare centinaia di euro, ma potrai anche pagarlo a rate a tasso zero.

Smart TV LG OLED a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La promo odierna, come accennato poco più sopra, è di quelle da non farsi scappare troppo a cuor leggero. L’apparecchio del produttore sudcoreano può essere acquistato con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico: non lo trovi a un prezzo più basso sul web. E puoi scegliere di pagarlo a rate senza alcuna spesa aggiuntiva.

Lo LG OLED evo Serie C4 è disponibile su Amazon con uno sconto del 40% al quale sommare un coupon automatico da 80,22€: ti basta aggiungere il prodotto al carrello per risparmiare quasi 700 euro su uno dei migliori TV in circolazione. Comprandolo adesso lo paghi 818,78 euro anziché 1.499 come da listino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono optare per il pagamento in 5 rate senza interessi né spese di istruttoria. In questo modo, lo LG OLED evo C4 da 48 pollici ti costa 164,00 euro al mese per 5 mesi.

LG OLED Evo SErie C4 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo LG OLED evo serie C4 da 48 pollici è un concentrato di tecnologia pensato per chi cerca un’esperienza visiva senza compromessi in un formato ideale per ambienti di dimensioni non eccessivamente grandi. Il suo cuore pulsante è il pannello OLED evo 4K Ultra HD con tecnologia Brightness Booster, che garantisce neri assoluti, contrasto infinito e colori incredibilmente vividi, rendendo ogni immagine straordinariamente realistica.

A elevare ulteriormente la qualità visiva interviene il potente processore α9 AI Gen7 4K. Questo cervello avanzato utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare in tempo reale ogni dettaglio, dalla nitidezza ai colori, grazie a funzioni come AI Picture Pro e AI Super Upscaling 4K, che valorizzano ogni contenuto.

Oltre alla qualità dell’immagine, lo smart TV del produttore sudcoreano in offerta su Amazon eccelle nel campo delle funzionalità smart e dell’audio. Il sistema operativo webOS 24, intuitivo e personalizzabile, offre un accesso immediato a tutte le principali piattaforme di streaming e app, garantendo un’esperienza utente fluida e reattiva. La tecnologia AI Sound Pro, dall’altro lato, ottimizza l’audio in base al contenuto e all’ambiente, creando un’esperienza sonora dinamica e coinvolgente.

Per gli appassionati di gaming, lo smart TV si rivela un alleato impagabile per un’esperienza videoludica di altissimo livello. Il supporto per una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz combinato con le quattro porte HDMI 2.1 lo rende perfettamente compatibile con le console di ultima generazione e i PC da gaming più performanti. Tecnologie come VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode), NVIDIA G-Sync Compatible e AMD FreeSync eliminano tearing e stuttering, garantendo un’estrema fluidità e reattività in ogni sessione di gioco.

Il design è altrettanto impressionante: ultra sottile con cornici quasi inesistenti, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, che sia appeso a parete o posizionato su un mobile, conferendo un tocco di eleganza minimalista e moderna.

