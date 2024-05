Mouse e tavoletta grafica, con questa offerta non si può trovare di meglio

Fonte foto: Amazon

Gli strumenti da utilizzare per la produttività e la creatività sono tra i più cercati sul web e, nonostante i prezzi non sempre accessibili, sono anche tra quelli più acquistati.

Del resto, si tratta di dispositivi utilissimi per migliorare la qualità del proprio lavoro e, soprattutto in determinati ambiti, possono davvero fare la differenza, aiutando gli utenti ad essere più produttivi oppure a dare libero sfogo alla propria arte.

Grazie ai bundle offerti da Logitech e Wacom¸ portare a casa strumenti del genere diventa un po’ più semplice e su Amazon è disponibile una buona selezione di offerte pronte a soddisfare davvero qualsiasi esigenza.

Tra le più interessanti c’è quella che include il Mouse Pop e la tavoletta grafica Intuos S che sul celebre e-commerce possono essere acquistati a un prezzo scontatissimo.

POP Mouse e Intuos S: scheda tecnica

Il mouse Logitech POP è composto da quattro pulsanti: tasto sinistro e destro, scroller con clic centrale e il pulsante superiore. Lo scroller utilizza la tecnologia Smart Wheel ed è in grado di passare dalla modalità alta precisione a quella di scorrimento veloce in totale autonomia, adattandosi ai movimenti della rotella. I tasti hanno anche la tecnologia Silent Touch che rende i clic molto più silenziosi rispetto a quelli di un normale mouse.

Utilizzando l’app Logi Options+ è possibile personalizzare il pulsante centrale del mouse così da attivare rapidamente una qualsiasi funzione del PC.

Per quanto riguarda l’alimentazione, il mouse ha bisogno di una batteria AAA (inclusa nella confezione) l’autonomia stimata è di circa 24 mesi, anche se può variare a seconda dell’utilizzo.

Per connettere il dispositivo al computer si può utilizzare il Bluetooth Low Energy, con funzionalità easy-switch (massimo tre dispositivi), così da passare rapidamente da un dispositivo all’altro. Inoltre la funzione Flow consente di trasferire testo, immagini e qualsiasi altra tipologia file tra dispositivi tramite copia e incolla.

Wacom Intuos S è una tavoletta grafica di dimensioni compatte, la soluzione ideale per portare sempre con sé un utilissimo strumento per disegnare, prendere appunti o sottolineare i propri documenti.

La particolarità di questo dispositivo è che può essere collegato direttamente anche a uno smartphone o tablet Android utilizzando l’adattatore USB On-the-Go e lavorare anche da mobile.

Come già visto per altri prodotti simili a marchio Wacom, creando il proprio account è possibile scaricare gratuitamente serie di software per utilizzare la tavoletta.

Tra i tool disponibili ci sono: Collaboard e Limnu che fungono da lavagne digitali dove l’utente prendere appunti e collaborare facilmente con altre persone; Kami un tool che stimola la creatività nel disegno artistico o nell’apprendimento; Pear Deck che permette di creare presentazioni interattive per la scuola; Explain Everything, per realizzare presentazioni utili per il lavoro o per spiegare un qualsiasi argomento.

All’interno della confezione è inclusa anche la penna Wacom Pen 4K, un dispositivo che funziona senza batteria e senza cavi e che offre un’esperienza di utilizzo semplice e naturale, simile a quello di una vera penna. Confortevole da stringere, leggera ed estremamente precisa è l’ideale per gli appassionati di disegno e non solo.

POP Mouse e Intuos S: l’offerta su Amazon

Il POP mouse di Logitech e la tavoletta grafica Wacom Intuos S sono due prodotti molto interessanti, dedicati a chi cerca una soluzione portatile e compatta per la produttività e la creatività, ma senza rinunciare a dispositivi di qualità, pronti a soddisfare anche l’utente più esigente.

Il bundle su Amazon proposto da Logitech e Wacom ha un prezzo di listino di 95,79 euro, ma grazie alle offerte in corso si scende a 59,99 euro (-37%, -35,80 euro).

