Asus lancia un mouse profumato

L’Asus Fragrance Mouse è la nuova periferica per PC personalizzabile con le proprie fragranze preferite per un’esperienza d’uso che passa anche attraverso l’olfatto

Fonte foto: Asus

Asus ha presentato il nuovo Fragrance Mouse, una periferica per computer che unisce funzioni avanzate e un design elegante e una particolarissima caratteristica che permette all’utente di personalizzare il profumo del dispositivo.

Un prodotto unico nel suo genere che conferma la volontà di Asus di portare sul mercato periferiche efficienti e ben riconoscibili da quelle della concorrenza, offrendo agli utenti anche un’esperienza in più che passa, appunto, attraverso l’olfatto.

Fragrance Mouse: scheda tecnica e design

Una delle particolarità del Fragrance Mouse di Asus è il suo design elegante con un occhio di riguardo anche all’ergonomia grazie al poggia pollice curvato, sviluppato per garantire una presa confortevole e ridurre l’affaticamento anche durante un utilizzo prolungato. I piedini sono in PTFE per uno scivolamento fluido su qualsiasi superficie e una maggiore precisione del movimento.

Inoltre il prodotto è disponibile in due finiture Iridescent White e Rose Clay che rendono ancora più sofisticato il look di questo mouse, che si adatta facilmente a qualsiasi contesto, sia domestico che professionale.

Ma la vera caratteristica distintiva di questo device è la presenza di uno scomparto interno dove inserire le varie fragranze, utilizzando l’apposita fiala ricaricabile che gli utenti possono personalizzare con i loro oli aromatici preferiti. Inoltre la fiala è rimovibile e lavabile, consentendo di cambiare fragranza in modo semplice e veloce e, soprattutto, senza alcun limite alla propria creatività. Una soluzione che rende il Fragrance Mouse un prodotto unico, che può aiutare anche gli utenti a rendere più vivibile lo spazio di lavoro con i propri profumi preferiti.

Passando alle prestazioni, questo dispositivo ha tre livelli di DPI regolabili (1.200, 1.600, 2.400) così da poter adattare rapidamente la sensibilità del mouse in base alle diverse esigenze e alle varie risoluzioni dello schermo. I pulsanti, stando alle dichiarazioni di Asus, sono progettati per resistere fino a 10 milioni di clic, a garanzia di una lunga durata del dispositivo. Inoltre, grazie al design a basso rumore questo prodotto riduce sensibilmente il click dovuto all’utilizzo.

Per quanto riguarda le connessioni questo device può essere utilizzato sia con tecnologia wireless a 2,4 GHz e sia con il Bluetooth, a garanzia di una maggiore flessibilità e della piena compatibilità con diversi dispositivi. Sul fronte dell’alimentazione il mouse utilizza una singola batteria AA che, grazie a una tecnologia proprietaria di risparmio energetico, garantisce circa un anno di utilizzo.

Fragrance Mouse: prezzo e disponibilità

Al momento, sul sito ufficiale di Asus non sono riportare informazioni sulla disponibilità e sul prezzo del Fragrance Mouse. Con buone possibilità, l’azienda taiwanese diffonderà maggiori informazioni al riguardo già nelle prossime settimane.