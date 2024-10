Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il Razer Viper Mini Signature Edition è il mouse da gaming di Razer, destinato ai gamer professionisti. Il dispositivo è in arrivo anche in Italia dal 21 ottobre

Razer ha presentato un nuovo mouse wireless da gaming di fascia alta, si tratta del Razer Viper Mini Signature Edition, un prodotto destinato ai giocatori professionisti che cercano un device preciso, fluido, con una latenza minima (0,125 millisecondi) e, perché no, un design a nido d’ape che non passa inosservato.

Parliamo di un device semplice, senza funzionalità complicate, ma sviluppato principalmente per le performance in-game e la velocità, con l’azienda produttrice che non ha esitato a definirle come “le migliori del settore”.

Razer Viper Mini Signature Edition: scheda tecnica

Il mouse Razer Viper Mini Signature Edition è un mouse wireless sviluppato principalmente per il gaming con un sensore ottico 30K Focus Pro che ha una sensibilità di 30.000 DPI. Il device ha un ciclo di vita di 90 milioni di clic.

Merita una menzione a parte il design a nido d’ape, decisamente futuristico e utile a tenere fresca la mano. Il dispositivo che è realizzato con un telaio in lega di magnesio che conferisce a questo mouse una maggiore leggerezza (meno di 49 grammi) ma, al contempo, una grande robustezza molto superiore a quella della plastica.

Sul Razer Viper Mini Signature Edition ci sono quattro pulsanti più lo scroller centrale, una soluzione semplice e piuttosto versatile che permette all’utente di utilizzare questa periferica in qualsiasi situazione, senza grosse difficoltà.

Per quanto riguarda le connessioni, anche su questo modello è possibile utilizzare il dongle Razer HyperSpeed, sfruttando le funzionalità in bassa latenza, la scelta ideale per i gamer professionisti. La modalità HyperPolling Wireless, un sistema sviluppato direttamente da Razer, porta il polling rate (la frequenza con cui i dati vengono comunicati dal mouse al PC) oltre i 1.000 Hz, con la possibilità di salire fino a 8.000 Hz se si utilizzano le connessioni via cavo, garantendo una grande reattività indispensabile nel gaming competitivo ad alti livelli.

Il cavo da USB-A a UBS-C è incluso nella confezione e si può utilizzare anche per caricare il dispositivo. Sul fronte dell’autonomia, secondo le stime di Razer, si arriva a 60 ore con Razer HyperSpeed Wireless e fino a 12 ore con HyperPolling Wireless.

Razer Viper Mini Signature: prezzo e disponibilità

Il nuovo Razer Viper Mini Signature Edition sarà disponibile in esclusiva sul sito di Razer a partire dal prossimo 21 ottobre in due colorazioni: Nero e Bianco al prezzo consigliato di 339,99 euro, una cifra non per tutte le tasche ma giustificata dalle grandi potenzialità di questa periferica da gaming.