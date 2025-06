Amazon, ecco il tablet da comprare oggi: 78% di sconto

Il tablet TABWEE è in promo con uno sconto del 78% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Perfetto per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio.

Il tablet ha conosciuto negli ultimi anni una crescita impetuosa, diventando uno dei dispositivi più utilizzati per il tempo libero e lo studio. Il numero di modelli sul mercato è cresciuto ed è normale trovare di tanto in tanto delle offerte eccezionali da non farsi assolutamente scappare. Come accade oggi su Amazon per questo modello TABWEE che trovi con uno sconto del 78% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Non si tratta di un refuso: lo sconto totale frutto del doppio coupon presente in pagina è realmente del 78%. Un’occasione unica e che devi essere veloce nell’approfittarne: il numero di coupon è limitato.

Il tablet protagonista della promo di oggi è un modello con cui puoi fare veramente un po’ di tutto. Perfetto per vedere film e serie TV (schermo da 10 pollici, buone prestazioni, fino a 24 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna), lo puoi utilizzare anche per studiare o per lavorare a documenti e presentazioni mentre sei in viaggio. Il merito è degli accessori che trovi nella confezione: tastiera, mouse e penna Bluetooth. Un tablet completo e che da oggi trovi a un prezzo unico.

Tablet TABWEE: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta da cogliere al volo prima che termini. Su Amazon trovi questo tablet TABWEE in promo con un doppio coupon sconto che fa scendere il prezzo a soli 109,99 euro. Il merito è del primo coupon del 50% a cui aggiungere un secondo buono sconto che ti fa risparmiare un altro 28%. Lo sconto totale è del 78% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La promo non finisce qui: nella confezione trovi tanti accessori molto utili come la tastiera, il mouse wireless e una penna che rende il tablet anche un taccuino digitale. Su molti tablet tutti questi accessori sono a pagamento.

La disponibilità del dispositivo è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per la restituzione gratuita hai come sempre quattordici giorni di tempo.

Tablet TABWEE: le caratteristiche tecniche

Il tablet TABWEE monta un processore che assicura buone prestazioni, supportato da 24 GB di RAM (8 GB fisica + 16 GB memoria virtuale) e 256 GB di archiviazione interna, espandibile fino a 2 TB con scheda TF. Insieme al tablet ti sarà consegnato tastiera, mouse, penna digitale, custodia protettiva e pellicola in vetro temperato. Sistema operativo Android 15 che prevede Gemini, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale che ti supporterà nelle tue attività quotidiane: dal lavoro al tempo libero passando per lo studio, le prestazioni saranno sempre eccellenti.

Il display HD da 10 pollici è certificato Widevine L1 e raggiunge 350 nit di luminosità, per dettagli nitidi e immagini sempre cristalline: potrai guardare con la massima accuratezza film, serie tv, eventi sportivi, ma anche leggere libri digitali, giocare ai tuoi videogiochi preferiti, studiare o lavorare. Portalo dove vuoi: le sue dimensioni slim ti consentono di inserirlo comodamente in un trolley, una borsa o in uno zaino. Batteria da 5000 mAh a prova di multitasking e video in streaming. Le videochiamate riusciranno benissimo grazie alle fotocamere anteriore e posteriore. Puoi usare il tablet TABWEE anche per immortalare i tuoi momenti più belli, grazie al fatto che vanta la tecnologia Google Lens, che offre anche analisi in tempo reale e informazioni correlate sulle foto che scatti.

