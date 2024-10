Logitech lancia POP Icon Combo: ergonomia, design, convenienza

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Logitech

Logitech ha annunciato l’arrivo sul mercato del nuovo bundle Logitech POP Icon Combo, composto dalla tastiera wireless POP Icon Keys e dal mouse (sempre senza fili) POP Mouse.

Sono prodotti molto colorati e ottimi per la produttività, sviluppati per garantire all’utente semplicità nell’utilizzo, un grande comfort e un’ampia modalità di personalizzazione che consente di creare shortcut intelligenti per velocizzare il lavoro quotidiano. Da non sottovalutare nemmeno il design essenziale e moderno, con tantissimi colori tra cui scegliere.

Logitech POP Icon Combo – Tastiera e mouse wireless

Logitech POP Icon Combo: scheda tecnica

La Logitech POP Icon Keys è una tastiera wireless a membrana con un layout minimal, un prodotto compatto e facilmente trasportabile, l’ideale per le scrivanie con poco spazio o per portare sempre con sé la propria tastiera anche quando si lavora fuori casa o fuori ufficio.

È compatibile con tutti i sistemi operativi più comuni, come Windows, MacOS, ChromeOS, Linux, Android e iPad OS. Inoltre, grazie alla funzione Easy-Switch, può essere connessa tramite Bluetooth LE con 3 dispositivi diversi, inclusi i mouse con tecnologia Logitech Flow.

Altra caratteristica di questo dispositivo è la digitazione silenziosa sviluppata per ridurre il classico "clack" quando si preme un tasto. Utilizzando l’app Logi Options+, è possibile impostare diverse scorciatoie da utilizzare con i quattro tasti azione sulla tastiera, un sistema semplice e veloce per semplificare ulteriormente i flussi di lavoro e personalizzare al massimo il dispositivo.

Sul fronte dell’alimentazione la tastiera richiede due batterie AAA (incluse nella confezione), con un’autonomia che, stando a quanto condiviso da Logitech, dovrebbe essere di oltre 36 mesi.

Il mouse wireless Logitech Pop Mouse, invece, è dotato di due pulsanti più lo scroller centrale. Ha un sensore con tracciamento ottico avanzato con una sensibilità di 400 DPI e viene alimentato da una batteria AA (inclusa nella confezione) con un’autonomia stimata di circa 24 mesi, naturalmente tenendo sempre in considerazione un utilizzo normale.

Come la tastiera Logitech POP Icon Keys, anche il Logitech Pop Mouse, secondo l’azienda produttrice, garantisce un bassissimo rumore dei clic e dello scorrimento.

Logitech POP Icon Combo: prezzo e disponibilità

Il Bundle Logitech POP Icon Combo può essere già acquistato sia sul sito ufficiale di Logitech che su Amazon. È disponibile in quattro combinazioni di colore differenti: Lilac e Off-White, Grafite e verde, Rosa e Off-White e Off-white e arancione. Il prezzo suggerito al pubblico per il bundle è di 84,99 euro.

In alternativa è possibile anche acquistare i due prodotti separatamente (sempre sul sito ufficiale e su Amazon) al prezzo consigliato di:

Logitech POP Icon Keys: 61 euro

Logitech Pop Mouse: 30 euro

Logitech POP Icon Combo – Tastiera e mouse wireless