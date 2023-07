Mercato smartphone: crollano tutte, tranne una

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Secondo l’ultima indagine di Canalys, una delle principali società che si occupa di analisi del mercato della tecnologia, le vendite di smartphone sono diminuite del 10% con 258,2 milioni di unità spedite nel secondo trimestre del 2023. Pur non essendo dati positivi, l’azienda ha comunque rilevato un rallentamento della fase critica con evidenti segnali di ripresa del mercato.

Stando agli esperti del settore, questo rappresenta un segnale positivo per le aziende che potranno “allentare la tensione” e tornare a guardare al futuro con ottimismo, soprattutto le realtà emergenti pronte a conquistare la propria fetta del mercato.

Vendita smartphone: la classifica di Canalys

Secondo Canalys, Samsung è ancora al primo posto tra le aziende produttrici con 53,0 milioni di unità spedite in questi primi mesi del 2023, superando una quota di mercato del 21%. Apple resta salda in seconda posizione con 43,0 milioni di dispositivi spediti e una quota di mercato del 17%.

Xiaomi si è classificata al terzo posto con 33,2 milioni di unità, con una quota di mercato intorno al 13%. OPPO ha difeso la posizione numero quattro con una quota di mercato del 10%.

Ma la vera sorpresa è Transsion Group (che include i marchi Tecno, Infinix e iTel) che, sfruttando alcuni mercati chiave come quello africano e altri mercati emergenti, ha avuto un’ottima crescita arrivando per la prima volta nella top five, spedendo ben 22,7 milioni di smartphone, con una crescita annua del 22%. Ecco la classifica:

Samsung – 53 Mln – 21%

Apple – 43 Mln – 17%

Xiaomi – 33,2 Mln – 13%

Oppo – 25,2 Mln – 10%

Tanssion – 22,7 Mln – 9%

Altri – 81,1 Mln – 31%

Prospettive future per il mercato

Secondo Canalys il declino del mercato globale degli smartphone si è ridotto, così come evidenziato dai primi segnali di ripresa e dalla crescita della domanda da parte dei consumatori di alcune zone del mondo.

Naturalmente, alcuni brand vanno meglio di altri, come Samsung che ha adottato una strategia di marketing focalizzata soprattutto sul lancio di alcuni nuovi device come il Galaxy Z Flip5 e il Galaxy Z Fold5, dimostrando ancor più chiaramente la volontà di entrare nel mercato degli smartphone premium.

All’ultimo posto della classifica, invece, c’è una new entry, Transsion Group, che invece si è concentrata sulla fascia bassa dei mercati mediorientali e africani, puntando anche a conquistare tutti quei contesti ancora poco battuti dai grandi brand, come quello del sud America.

In un senso o nell’altro, la chiave di questa crescita è dovuta ai crescenti investimenti delle aziende che, consapevoli della ripresa della domanda da parte dei consumatori, stanno portando in commercio moltissime novità (soprattutto sui device con Android), concentrandosi su campagne di marketing pronte a catturare l’attenzione dei (futuri) acquirenti.

Secondo Canalys, i segnali di ripresa saranno ancora più evidenti verso la fine di quest’anno con tutte le aziende che dovrebbero registrare una crescita ancora maggiore, soprattutto per quanto riguarda quei produttori emergenti che, per ovvie ragioni, sono molto più dinamici rispetto alle big tech e molto più propensi a cogliere le nuove opportunità che il settore gli offre.