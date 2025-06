Il Samsung Galaxy A26 è in offerta su Amazon con entrambe le varianti che vengono proposte con un prezzo ottimo: per tanti è un vero e proprio best buy

Fonte foto: Samsung

Il Samsung Galaxy A26 è protagonista di una nuova offerta su Amazon, diventando sempre più interessante e ritagliandosi uno spazio di primo piano sul mercato per tutti gli utenti alla ricerca di un dispositivo economico e completo.

Sfruttando la promozione in corso, infatti, lo smartphone di Samsung è ora disponibile al prezzo scontato di 229 euro, scegliendo la versione 6/128 GB. In alternativa, c’è la possibilità di puntare sulla versione 8/256 GB che viene proposta con un prezzo scontato di 249 euro.

Entrambe le varianti dello smartphone di Samsung sono vendute e spedite direttamente da Amazon. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto, andando poi a scegliere la versione desiderata. In sconto ci sono diverse colorazioni.

Samsung Galaxy A26

Samsung Galaxy A26: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Samsung Galaxy A26 si basa sul SoC Exynos 1380 che può garantire buone prestazioni nell’utilizzo di tutti i giorni oltre al supporto alla connettività 5G.

Il SoC in questione è affiancato da 6/8 GB di memoria RAM e da 128/256 GB di storage. Tra le specifiche c’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh, con ricarica cablata da 25 W e senza la possibilità di sfruttare la ricarica wireless.

Lo smartphone di Samsung è dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il pannello è protetto da vetro Gorilla Glass Victus+ e include un notch a goccia.

Da segnalare anche la presenza di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel a cui si affiancano un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro. La fotocamera anteriore è da 13 Megapixel.

Il Samsung Galaxy A26 è dotato del supporto Dual SIM, della certificazione IP67, di un sensore di impronte sotto al display e del chip NFC. Il sistema operativo è Android 15 con One UI e con la garanzia di un supporto software di lungo periodo. Samsung, infatti, garantisce ben 6 major update per il suo smartphone.

Samsung Galaxy A26: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A26 al prezzo scontato di:

229 euro scegliendo la variante 6/128 GB

scegliendo la variante 249 euro scegliendo la variante 8/256 GB

Entrambe le versioni dello smartphone sono vendute e spedite da Amazon. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto, con possibilità anche di effettuare il pagamento anche in 5 rate, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateizzati. Per accedere subito all’offerta basta premere sul banner qui di sotto.

Samsung Galaxy A26