I Samsung Galaxy Z Fold7 e Flip7 sono vicini al debutto ufficiale e, in attesa della presentazione, si mostrano nei primi render apparsi online in queste ore

Fonte foto: Samsung

Ci siamo quasi: la presentazione dei nuovi Samsung Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7 è sempre più vicina. Al momento, non c’è ancora un annuncio ufficiale ma i nuovi pieghevoli dell’azienda coreana continuano a essere al centro di rumor e indiscrezioni. Nelle ultime ore, AndroidHeadlines ha pubblicato anche alcuni render che anticipano il design degli smartphone il cui periodo di lancio è stato già anticipato da Samsung.

Come saranno i nuovi Samsung Galaxy Z Fold7 e Flip7

I render dei nuovi Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7, mostrati nel post di X qui di sotto, confermano un cambio del design per gli smartphone che proporranno un look più simile a quello delle ultime produzioni di Samsung e, in particolare, dei Galaxy S25, soprattutto per quanto riguarda il modulo delle fotocamere.

Secondo le prime informazioni, il Galaxy Z Fold7 sarà spesso appena 4,54 mm da aperto e 9,1 mm da chiuso (10,08 mm considerando il modulo delle fotocamere). Il display interno (pieghevole) sarà da 8,2 pollici mentre quello esterno avrà una diagonale di 6,5 pollici.

Per entrambi i pannelli, si tratta di un aumento delle dimensioni rispetto alla generazione precedente. Anche il Galaxy Z Flip7 dovrebbe essere leggermente più grande rispetto al suo predecessore anche se, per il momento, non ci sono ancora informazioni precise.

I due nuovi pieghevoli di Samsung potranno sfruttare il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, lo stesso utilizzato dai Galaxy S25 e in grado di offrire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. Ci saranno almeno 12 GB di memoria RAM mentre la memoria interna partirà da 256 GB.

Grandi novità sono attese lato software. Gli smartphone dovrebbero arrivare con Android 16 e con la nuova versione della One UI. Ad arricchire il comparto software ci saranno anche le funzioni Galaxy AI, con alcuni strumenti inediti per utilizzare l’intelligenza artificiale.

I due smartphone pieghevoli potranno contare anche su un supporto software di lunga durata, con ben 7 major update garantiti e, quindi, con la possibilità di arrivare fino ad Android 23. Ulteriori conferme sulle specifiche arriveranno nei prossimi giorni.

Quando arrivano i nuovi Samsung Galaxy Z Fold7 e Flip7

I nuovi Samsung Galaxy Z Fold7 e Flip7 sono vicini al debutto. Secondo un report dell’insider Evan Blass, infatti, i nuovi pieghevoli della casa coreana saranno svelati nel corso di un evento Unpacked in programma il prossimo 9 luglio a New York.

Le vendite, quindi, potrebbero partire già nel corso del prossimo mese di luglio, andando ad affiancare gli S25 e il nuovo S25 Edge. Gli smartphone saranno disponibili anche in Italia, andando ad arricchire la gamma Samsung con l’obiettivo di confermare il ruolo di riferimento dell’azienda nel settore dei pieghevoli.