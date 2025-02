In Italia e Spagna si vendono pochissimi iPhone

Apple ha chiuso il 2025 con una leggera crescita delle vendite di iPhone in Europa ma la quota di mercato dei suoi smartphone in Italia e Spagna è molto bassa rispetto agli big market europei

Fonte foto: Shutterstock

Le rilevazioni di Canalys confermano che il mercato smartphone è cresciuto del 5% in Europa nel corso del 2024, con Samsung che si conferma al primo posto, con 46,4 milioni di unità vendute e una crescita del 6%. Il market share dei Galaxy è del 34%.

Alle spalle della casa coreana si piazza Apple che, con i suoi iPhone, ha raggiunto 34,9 milioni di unità vendute in Europa, con un incremento del 1%. Gli iPhone rappresentano il 26% del mercato europeo.

La Top 5 si completa con Xiaomi (22 milioni unità vendute, come nel 2023, per un market share del 16%), Motorola (con 8 milioni di unità e una crescita del 26%; la quota di mercato è del 6%) e OPPO (con 4,1 milioni di unità, considerando anche OnePlus, e una crescita del +13%; la quota di mercato è del 3%).

Il mercato smartphone europeo non è omogeneo e un’analisi approfondita delle vendite di Apple lo conferma. Considerando i principali mercati europei, infatti, è possibile notare come il market share degli iPhone sia particolarmente elevato in Francia (32%), Germania (36%) e, soprattutto, Regno Unito (52%).

Nello stesso tempo, però, Apple non riesce a raggiungere le stesse quote di mercato in Italia e Spagna. Anche a causa di un potere d’acquisto differente da parte dei consumatori, le vendite degli iPhone in questi due mercati si attestano al di sotto del 20% del totale.

Per provare a crescere in questi due mercati (e non solo), rafforzando la sua presenza nella fascia media, Apple ha appena lanciato il nuovo iPhone 16e, nuovo entry level con Apple A18 e supporto ad Apple Intelligence.

Apple è seconda in Italia

Secondo i dati di Canalys, Apple è il secondo produttore di smartphone in Italia, per unità vendute. Il market share dell’azienda di Cupertino è del 19% con Samsung che si conferma leader con una quota di mercato del 32%.

Alle spalle del duo troviamo Motorola e Xiaomi, che raggiungono l’11% di market share, precedendo Realme, quinta con il 7%. Il restante 22% del mercato è diviso tra tutti gli altri produttori.

In Spagna Apple è solo terza

Tra i primi cinque mercati europei, la Spagna è l’unico che vede al primo posto Xiaomi. La casa cinese, infatti, ha superato Samsung, conquistando il 29% del mercato, mentre l’azienda coreana si è fermata al 28%.

Apple è terza ma è molto distante dalle prime due. Sul mercato spagnolo, infatti, gli iPhone hanno un market share del 12%. A completare la Top 5 troviamo Oppo, con l’8%, e Motorola, con il 6%.

Nel corso del 2025, considerando il buon momento di Oppo e Motorola, Apple potrebbe vedere a rischio il suo terzo posto sul mercato spagnolo.