Fonte foto: Framesira/Shutterstock

Come ben noto, Apple sta pianificando il suo ingresso nel mercato degli smartphone pieghevoli e, secondo alcuni esperti del settore, la produzione del primo iPhone Fold (nome ancora provvisorio) inizierà già quest’anno.

Le indiscrezioni al riguardo sono molte e, nonostante questo device rappresenti una delle sfide più grandi per il colosso di Cupertino, lo stato dei lavori sembra già essere a buon punto.

I piani di Apple per il nuovo iPhone Fold

Stando a quel che si legge in rete, Apple sta prendendo molto sul serio i piani per il suo iPhone pieghevole e, secondo l’analista Ming-Chi Kuo, Foxconn inizierà i lavori di progetto su iPhone Fold tra la fine del terzo e l’inizio del quarto trimestre del 2025.

Il lancio sul mercato è previsto per il 2026 ma, da quel che sappiamo, molte specifiche tra cui anche l’innovativa cerniera che permetterà al device di essere piegato, non sono ancora state finalizzate. E questo potrebbe essere uno dei principali problemi che l’azienda di Cupertino dovrà fronteggiare, soprattutto se come promesso l’obiettivo è quello di rendere invisibile la piega al centro dello schermo

In tal senso anche lo sviluppo del pannello per il display interno rappresenterà una vera sfida per eliminare la fastidiosa piega centrale, con Apple ha collaborato con Samsung Display per sviluppare un pannello da 7,8 pollici (come un iPad mini).

Samsung, sin dal lancio dei suoi Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold si è concentrata sulla questione della piega dello schermo, un dettaglio che, seppur diventato ormai meno evidente, è comunque sempre presente su tutti i foldable sul mercato, anche su quelli di altri produttori come Huawei, Motorola e Xiaomi.

Altra particolarità su cui Apple sta dedicando molte energie è il design che, secondo l’azienda produttrice stessa, sarà caratterizzato da uno spessore di soli 4,5 millimetri da aperto e di 9,5 millimetri da chiuso.

iPhone Fold riuscirà davvero a fare la differenza

Portare uno smartphone pieghevole sul mercato, rappresenta sempre una sfida significativa per le aziende produttrici, anche perché dispositivi del genere sono ancora “una nicchia” e arrivano appena all’1,5% di tutti gli smartphone venduti.

Ciò è dovuto essenzialmente a prezzi particolarmente elevati con gli attuali foldable sul mercato che possono arrivare anche a 2.000 euro, una cifra che certamente non si adatta a tutte le tasche e che finisce per scoraggiare i consumatori, che virano verso fattori di forma più classici.

A fronte di questo Apple ha già ordinato dai 15 ai 20 milioni di iPhone pieghevoli, con gli analisti che prevedono che questa commessa così imponente sarà utilizzata per coprire l’intero ciclo di vita del prodotto, che generalmente va dai due ai tre anni.

E infatti, di solito l’azienda di Cupertino vende circa 200 milioni di iPhone all’anno, quindi il modello pieghevole (almeno in un primo momento) potrebbe rappresentare solo una piccola quota di mercato.

Per sapere di più e avere un quadro più chiaro della strategia della celebre mela, non resta che attendere e se davvero questo nuovo device uscirà nel corso del 2026, già dai prossimi mesi ci saranno maggiori informazioni al riguardo.