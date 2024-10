Motorola, sconto esagerato per questo smartphone lowcost: è da comprare oggi

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Per acquistare uno smartphone affidabile e con un’ottima scheda tecnica non è necessario spendere cifre assurde, ma molto spesso basta aspettare la giusta offerta e puntare dispositivi usciti sul mercato da qualche mese in più, ma ancora molto performanti. Descrizione che calza alla perfezione con il Motorola Edge 40 Neo, smartphone che si posizione in quel limbo tra un medio e un top di gamma, ma che oggi trovi a un prezzo decisamente interessante. Il merito è dello sconto del 35% che fa risparmiare quasi 150 euro e approfittare del minimo storico di quest’ultimo periodo.

Motorola ci delizia con un telefono che non ha nulla da invidiare a quelli dei top di gamma, come si intuisce facilmente da un display con un refresh rate fino a 144 Hz, uno dei valori più elevati tra quelli che trovi in circolazione. Ottimo anche il design, impreziosito da una pelle vegana che lo rende morbido al tatto. Un telefono che ha veramente tutto: bellezza estetica, prestazioni e anche un comparto fotografico interessante. Non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Motorola Edge 40 Neo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Uno sconto mai visto prima per il Motorola Edge 40 Neo. Da oggi lo trovi su Amazon a un prezzo di 259 euro, merito dello sconto del 35% che trovi sul sito di e-commerce. Il risparmio netto è di 259 euro, una cifra tutt’altro che da disprezzare. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai 14 giorni di tempo.

Motorola Edge 40 Neo: la scheda tecnica

Il Motorola Edge 40 Neo è uno dei pochi telefoni usciti negli ultimi anni che riesce ad abbinare a una scheda tecnica interessante, un design che non passa di certo inosservato. Motorola ha curato molto l’estetica di questo telefono, utilizzando anche materiali premium come la pelle vegana per la cover posteriore.

La scheda tecnica mette in mostra un telefono che non ha paura di confrontarsi con i telefoni di pari livello. Partendo già dal display, uno degli elementi che contraddistingue i telefoni del produttore statunitensi. Trovi uno schermo pOLED da 6,55 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144 Hz, uno dei valori più elevati sul mercato e che lo rende molto fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Ottimo anche il processore MediaTek Dimensity 7030 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Motorola è una garanzia anche per quanto riguarda le immagini. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel che all’occorrenza può essere utilizzato anche per foto macro. Un sistema fotografico versatile che si completa con un’ottima fotocamera per i selfie da 32 megapixel.

Non poteva di certo mancare una batteria da 5.000mAh che ti accompagna tranquillamente per tutto il giorno e grazie alla ricarica turbo da 68 W impieghi poco meno più di trenta minuti per avere il 100% di autonomia.

