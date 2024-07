Motorola, questo smartphone lowcost è da comprare subito: prezzo stracciato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Il Motorola Edge 40 Neo è in offerta al Prime Day con uno sconto del 34% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo super fluido, ottimo processore e fotocamera top.

In questo Prime Day di Amazon ci sono delle gemme nascoste che bisogna essere bravi nello scovarle e nel non lasciarsele scappare. E con il Motorola Edge 40 Neo siamo di fronte a una di queste. Senza troppi giri di parole: se siete alla ricerca di uno smartphone performante, con un ottimo schermo, un processore potente e una batteria a lunghissima durata, questo è quello che dovete comprare oggi. Il rapporto qualità-prezzo è eccezionale e il merito è dell’offerta Prime Day che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 130 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Come tutte le offerte del Prime Day, anche questa scade oggi alle ore 23:59, quindi approfittane subito.

Passando alle caratteristiche tecniche, siamo di fronte a un ottimo dispositivo che si posiziona in quella fascia di mercato tra i top e i medio di gamma. Rispetto ai competitor più diretti, però, costa molto meno. Lo smartphone è impreziosito da uno schermo pOLED con una frequenza di aggiornamento molto elevata e da un processore MediaTek di ultima generazione. La batteria da 5.000mAh è la ciliegina sulla torta che assicura un’autonomia prolungata per tutto il giorno.

Motorola Edge 40 Neo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Grazie allo sconto Prime Day il Motorola Edge 40 Neo è in offerta con uno sconto del 34% che ti fa scendere il prezzo a soli 263,99 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio sul prezzo di listino è superiore ai 130 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 52,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Come per tutti i prodotti acquistati in questi giorni, la consegna è garantita nel giro di pochi giorni. Per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo. Ti ricordiamo che l’offerta scade questa sera alle ore 23:59, quindi hai poche ore per approfittarne. Fallo subito.

Motorola Edge 40 Neo: caratteristiche tecniche

In questo Motorola Edge 40 Neo a stupire non è solamente la scheda tecnica, ma anche il design. Lo stile si caratterizza per linee chiare e per colori che donano vitalità allo smartphone (puoi scegliere tra tre diverse colorazioni). Un design che lo contraddistingue e lo rende unico.

Passando alla scheda tecnica, lo smartphone di Motorola è dotato del solito ottimo schermo. Troviamo un display pOLED da 6,5 pollici con cornici molto sottili che rendono immersiva la visione di immagini e contenuti multimediali. Refresh rate fino a 144 Hz per un utilizzo super scorrevole nella vita di tutti i giorni (uno dei valori più elevati in tutto il mercato). Ottimo anche il comparto audio con bassi ottimizzati, voci chiare e un ottimo sound. Sotto la scocca trova posto il processore MediaTek Dimensity 7030 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Ottimo comparto fotografico composto da un sensore principale di livello professionale da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra-grandangolare da 13 megapixel. Un mix perfetto per scattare immagini da ogni angolazione e in ogni modo. La fotocamera frontale è da ben 32 megapixel per selfie sempre perfetti. Motorola mette a disposizione anche un preset di filtri che migliorano le immagini con un semplice tocco.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. Grazie alla ricarica Turbo Power da 68W hai il 100% di autonomia in poco più di 30 minuti.

