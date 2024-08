Motorola, questo è lo smartphone top da comprare subito: prezzo stracciato

Fonte foto: Motorola

Su Amazon non poteva di certo mancare l’offerta di Ferragosto che ti permette di fare un grandissimo affare su uno smartphone molto spesso sottovalutato, ma che in realtà regala grandi soddisfazioni. E per capirlo basta solamente analizzare la scheda tecnica e vedere le ottime componenti scelti dal produttore. Il telefono in questione è il Motorola Edge 40 Neo, smartphone top di gamma che oggi trovi a un prezzo eccezionale grazie allo sconto Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico. Lo trovi con uno sconto del 33% e risparmi ben 130 euro sul prezzo di listino.

Cosa rende il Motorola Edge 40 Neo così speciale? In primis lo schermo. È difficile trovare su uno smartphone che costa relativamente poco un display con questa qualità e una frequenza di aggiornamento elevatissima, tra le più alte tra quelle che troviamo sul mercato. Le prestazioni sono assicurate da un ottimo processore MediaTek, mentre la batteria da 5.000mAh ti porta fino a fine giornata senza troppi problemi. Insomma, uno smartphone ottimo e da oggi disponibile a un super prezzo.

Motorola Edge 40 Neo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi il Motorola Edge 40 Neo in offerta su Amazon con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo a 269 euro, il minimo storico di quest’ultimo periodo. Un super affare per uno smartphone che ha le caratteristiche di un top, ma che paghi quanto un medio di gamma. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi nella fase di check-out. Per la consegna devi aspettare pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai ben 14 giorni di tempo.

Motorola Edge 40 Neo: le caratteristiche tecniche

Gli smartphone Motorola sono una delle più belle sorprese degli ultimi anni nel mondo della telefonia. Da quando il marchio statunitense è tornato nel settore, lo ha fatto lanciando dispositivi interessanti sia dal punto di vista estetico sia delle caratteristiche e del prezzo. Un esempio è questo Motorola Edge 40 Neo, dotato di un design riconoscibilissimo, con dei colori Pantone molto caratteristici, e una scheda tecnica all’avanguardia.

A partire già dallo schermo. A bordo è presente un display pOLED da 6,55 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che raggiunge fino un massimo di 144 Hz, un vero record per quanto riguarda il settore. La qualità è delle immagini è molto elevata grazie ai neri assoluti e nell’utilizzo quotidiano è tutto più fluido, merito del refresh rate così elevato. Sotto la scocca è presente l’ottimo processore MediaTek Dimensity 1050 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, quanto basta per avere prestazioni top in ogni occasione.

Anche il comparto fotografico ti lascerà di stucco. Nella parte posteriore è presente una fotocamera principale da 50 megapixel con a supporto un obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel. La fotocamera frontale, invece, è da 32 megapixel. A fare la differenza, però, sono le tante tecnologie che hai a supporto, a partire da quella che permette di scattare foto luminose anche quando c’è poca luce.

Chiudiamo con l’ottima batteria con una capacità di 5.000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica rapida.

