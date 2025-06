Motorola, prezzo crolla per lo smartphone top: costa pochissimo

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Come iniziare al meglio il weekend se non con un’ottima offerta per uno smartphone top di gamma al minimo storico? Da oggi su Amazon trovi il Motorola edge 50 neo con uno sconto del 42% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis.

Lo smartphone di Motorola è quanto di meglio tu possa trovare oggi nella fascia di prezzo tra i 200 e i 250 euro. Un telefono versatile, con ottime componenti tecniche e con una tripla fotocamera con teleobiettivo che solitamente trovi solo in telefoni molto più costosi. Ottima affidabilità, come dimostrano le centinaia di recensioni positive disponibili sul sito di e-commerce. Display OLED compatto, frequenza di aggiornamento elevata e una batteria che si ricarica in un lampo. Il telefono che devi assolutamente acquistare oggi.

Motorola edge 50 neo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un top di gamma al prezzo di un medio. Da oggi su Amazon è disponibile il Motorola edge 50 neo in promo con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a 248,68 euro. Il risparmio netto è quasi di 200 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando viene effettuato il reso). Per il reso gratuito, invece, i giorni a disposizione sono quattordici.

Motorola edge 50 neo: le caratteristiche tecniche

Lo stile incontra la potenza. Con il Motorola edge 50 neo il brand statunitense ha fatto un ottimo lavoro, anche nel design. Elegante, moderno, con uno stile unico e riconoscibile.

Il design viaggia a braccetto con una scheda tecnica di livello assoluto. A partire dal display pOLED da 6,36 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7300 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone Motorola è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera composta da un sensore principale da 50 megapixel, un obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel, una rarità in telefoni che costano meno di 250 euro. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 32 megapixel. Gli algoritmi di intelligenza artificiale ti aiutano in ogni scatto e in ogni video migliorando la qualità del risultato finale.

Chiudiamo con la batteria da 4310 mAh con supporto alla ricarica rapida da 68 W: impieghi meno di trenta minuti per avere il 100% di autonomia. Uno smartphone equilibrato, completo e a un prezzo veramente eccezionale.

