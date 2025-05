Motorola, questo smartphone è da comprare subito: sconto esagerato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Gli smartphone Motorola sono tra i più acquistati in Italia nell’ultimo anno, e il motivo è abbastanza semplice da intuire. La qualità dei dispositivi è molto elevata e il prezzo decisamente inferiore rispetto a quello dei competitor più diretti. Se a questo aggiungi le offerte disponibili su Amazon, ecco che diventano immediatamente dei best-seller. Esattamente come il Motorola edge 50 neo disponibile da oggi sul sito di e-commerce con un ottimo sconto del 42% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi la metà. Un risparmio di quasi 200 euro che si somma alla possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

La scheda tecnica del Motorola edge 50 neo ci restituisce un telefono che non ha nulla da invidiare a quelli più costosi e blasonati. Oltre ad avere uno schermo ampio e con un’ottima risoluzione, si contraddistingue per una tripla fotocamera posteriore dotata anche di teleobiettivo, presente solitamente solo su smartphone top di gamma. Ottime le prestazioni e la batteria ti accompagna per tutto il giorno. La scelta perfetta per chi non vuole spendere cifre esagerate per il loro nuovo smartphone.

Motorola edge 50 neo

Motorola edge 50 neo

Motorola edge 50 neo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ecco l’offerta che non devi farti scappare. Da oggi su Amazon trovi il Motorola edge 50 neo in promo a un prezzo di 249,90 euro con uno sconto del 42% rispetto a quello di listino. Per questa versione si tratta del minimo storico e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 49,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Inoltre, chi lo acquista oggi riceve anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Come per la maggior parte dei prodotti venduti e spediti dal sito di e-commerce, hai 14 giorni per effettuare il reso.

Motorola edge 50 neo

Motorola edge 50 neo

Motorola edge 50 neo: le caratteristiche tecniche

Il Motorola edge 50 neo non è uno smartphone come tutti gli altri. Il brand statunitense ha puntato molto su alcuni aspetti specifici, come ad esempio il comparto fotografico.

E proprio dalle fotocamere partiamo per raccontare la scheda tecnica dello smartphone. Infatti, è uno dei pochi ad avere nella parte posteriore una tripla fotocamera con teleobiettivo integrato da 10 megapixel, per ritratti perfetti in qualsiasi situazione. A supporto un sensore principale da 50 megapixel e una fotocamera ultragrandangolare da 13 megapixel. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 32 megapixel. Non mancano strumenti AI con cui migliorare scatti e video in pochissimi secondi.

Lo smartphone Motorola non delude sotto gli altri aspetti. Ad esempio, è equipaggiato conuno con un display pOLED da 6,36 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che raggiunge un picco di 120 Hz. Maggiore scorrevolezza con le app che utilizzi tutti i giorni, come i social e i videogame. Per le prestazioni si fa affidamento al processore MediaTek Dimensity 7300 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Chiudiamo con una batteria da 4310 mAh che ti accompagna per tutto il giorno e che puoi caricare velocemente grazie il supporto alla ricarica rapida da 68 W. Motorola ha assicurato che lo smartphone riceverà anche cinque aggiornamenti del sistema operativo Android con tutte le nuove funzionalità e update sulla sicurezza.

Motorola edge 50 neo

Motorola edge 50 neo