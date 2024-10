Motorola, sconto esagerato per questo smartphone lowcost: è da comprare oggi

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Motorola in questi ultimi anni è stata una delle piacevoli soprese nel mondo della telefonia. Il brand statunitense è tornato prepotentemente sul mercato con dispositivi con un ottimo rapporto qualità-prezzo e molto interessanti dal punto di vista del design. Mettendo da parte la serie RAZR dedicata agli smartphone pieghevoli, Motorola ha lanciato anche dispositivi dal prezzo più abbordabile e dedicati alla fascia media. In questa categoria rientra sicuramente il Motorola edge 50 Fusion, smartphone lanciato quest’anno e con un prezzo molto interessante grazie all’ottimo sconto del 30%. Il prezzo scende al minimo storico e fai un affare unico.

Lo smartphone si posiziona in quella fascia di prezzo tra i medio e i top di gamma e cattura l’attenzione sia per il design sia per le componenti scelte da Motorola. Le performance sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon, mentre il display pOLED è un piacere per gli occhi grazie ai neri assoluti e alla frequenza di aggiornamento molto elevata. La batteria è la classica ciliegina sulla torta e difficilmente resterai senza carica. A questo prezzo si candida a essere uno degli smartphone più interessanti della settimana.

Motorola edge 50 Fusion

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Motorola edge 50 Fusion in offerta: prezzo e sconto

Super offerta per il Motorola edge 50 Fusion. Lo smartphone top è disponibile su Amazon con uno sconto del 30% e lo trovi a un prezzo di 312,90 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. La bontà del dispositivo è testimoniata anche dal numero di dispositivi venduti negli ultimi 30 giorno: più di quattrocento. Il risparmio supera i 130 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate con il servizio Cofidis. Per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo.

Motorola edge 50 Fusion

Motorola edge 50 Fusion: le caratteristiche tecniche

Lo smartphone Motorola cattura l’attenzione non solo per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, ma anche per il design ricercato. Molto sottile, maneggevole e con una cover posteriore in materiale vegano premium o in finto scamosciato, in base al colore scelto. Uno smartphone che cattura l’occhio al primo sguardo, anche grazie al display immersivo pOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 144 Hz e cornici praticamente inesistenti. Puoi vedere film e serie TV con una qualità cinematografica. Ottime anche le prestazioni grazie al processore Snapdragon 7 Gen 2 con 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico non ti deluderà grazie alla doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel che permette di scattare anche ottime immagini macro. Il potente sensore fotografico principale assicura scatti molto rapidi e con ottimi risultati anche quando c’è poca luce. Pensato per brillare anche di notte. La fotocamera per i selfie è da 32 megapixel.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh che supporta la ricarica TurboPower da 68 W: ti bastano quindici minuti per avere un’autonomia per tutto il giorno.

Motorola edge 50 Fusion