Motorola edge 50 Fusion al minimo storico: sconto imperdibile

Trovare uno smartphone che abbini a un prezzo concorrenziale una scheda tecnica tipica di un top di gamma non è semplice. Bisogna scendere a dei compromessi, ma soprattutto approfittare dell’offerta giusta al momento giusto. E oggi è il vostro giorno fortunato: su Amazon è disponibile il Motorola edge 50 Fusion al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto speciale del 37% che permette di risparmiare quasi 200 euro su quello consigliato. Uno sconto mai visto prima e che fa diventare lo smartphone di Motorola uno dei migliori nella fascia di prezzo tra i 250 e i 300 euro.

Cosa rende il Motorola edge 50 Fusion così unico e speciale? In primis lo schermo. A bordo troviamo un display pOLED con un refresh rate che arriva fino a 144 Hz, uno dei valori più elevati sul mercato. Schermo che assicura una visione immersiva di qualsiasi contenuto, a partire da film e serie TV. Ottimo anche il comparto fotografico e la batteria che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Non perdete questa opportunità, potreste pentirvene.

Motorola edge 50 Fusion: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Motorola edge 50 Fusion è un’occasione irripetibile. Lo smartphone top del brand statunitense è disponibile su Amazon a un prezzo di 282,49 euro, con uno sconto del 37% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto supera i 150 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out.

Acquistandolo adesso lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove policy di Amazon.

Motorola edge 50 Fusion: le caratteristiche tecniche

Lo smartphone di Motorola si posiziona in quella fascia di prezzo tra i medio e top di gamma sempre più ambita dai produttori. E il brand statunitense in questi anni sta conquistando sempre più spazio e sempre più il cuore degli utenti grazie a dispositivi interessanti e performanti proprio come questo Motorola edge 50 Fusion.

Il primo elemento dello smartphone che cattura l’attenzione è il display. Il telefono è equipaggiato con uno schermo pOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144 Hz. È proprio questa caratteristica a renderlo unico grazie a una maggiore scorrevolezza con le app che si utilizzano maggiormente. Inoltre, permette una visione immersiva di film e serie TV mentre sei in viaggio. Prestazioni assicurate dall’ottimo processore Snadpragon 7 Gen 2 con ben 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Motorola ha investito anche nel comparto fotografico dotando lo smartphone di un sensore posteriore principale da 50 megapixel e di una fotocamera ultragradangolare da 13 megapixel ottima anche per scattare foto in modalità macro. Per i selfie, invece, hai a disposizione una fotocamera da 32 megapixel per immagini da caricare immediatamente sui social. A disposizione anche una serie di filtri che correggono istantaneamente piccoli errori e fanno risaltare i colori.

Per chiudere un’ottima batteria da ben 5.000mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi. E grazie alla ricarica Turbo Power da 68 W impieghi solamente poco più di trenta minuti per avere il 100% di autonomia.

