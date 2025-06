Motorola, ecco lo smartphone top da comprare subito: costa la metà

Da oggi trovi il Motorola edge 50 con uno sconto del 50% e lo paghi esattamente la metà. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri prezzo e caratteristiche.

Per l’unicità e lo sconto elevato potrebbe essere benissimo un’offerta del Prime Day arrivata solamente con qualche giorno d’anticipo. Parliamo della promo disponibile da oggi su Amazon per il Motorola edge 50, telefono top di gamma del brand statunitense disponibile con uno sconto di ben il 50%. Non si tratta di un errore: se lo acquisti oggi lo paghi veramente la metà rispetto a quello di listino. E non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto irripetibili grazie alla promo esclusiva di Amazon.

Lo smartphone di Motorola offre tutto quello che richiedi a un telefono di questa fascia di prezzo. A partire da un display pOLED ad altissima risoluzione (più elevata del FHD) e da un processore Snapdragon che assicura prestazioni più che soddisfacenti. Ottimo anche il comparto fotografico composto da ben tre fotocamere posteriori e con un sensore principale da ben 50 megapixel. La batteria con ricarica rapida è la classica ciliegina sulla torta. Non farti sfuggire questa occasione: le scorte sono limitate.

Motorola edge 50: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi il Motorola edge 50 con uno sconto di ben il 50% e lo paghi solamente 299,90 euro. Costa quanto un buon medio di gamma, ma il valore reale è molto più elevato. Il risparmio netto è di 300 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate da 59,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Lo smartphone è disponibile in tre diverse colorazioni e ti consigliamo di approfittarne subito: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo.

Se hai un vecchio smartphone da vendere, puoi anche utilizzare il servizio Recommerce di Amazon. Effettua una valutazione del telefono e puoi effettuare la permuta, ricevendo i soldi direttamente sul tuo conto personale.

Motorola edge 50: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone completo, versatile e con pochi eguali a questo prezzo. Il Motorola edge 50 cattura l’attenzione con il suo eccellente rapporto qualità-prezzo e una scheda tecnica che si basa su ottime componenti interne.

Partiamo dal primo elemento che cattura subito l’attenzione: il display. Motorola ha optato per uno schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Luminosità elevata e colori realistici. Lo puoi utilizzare anche per vedere film e serie TV. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 7 Gen1 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è uno degli elementi più interessanti dello smartphone. Il merito è della tripla fotocamera presente nella parte posteriore: sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. Una soluzione completa e versatile che solitamente si trova solo su smartphone molto più costosi. La fotocamera frontale, invece, è da 32 megapixel.

Per chiudere trovi una batteria da 5000 mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi e grazie alla ricarica TurboPower da 68W hai il 100% di autonomia in poco meno di trenta minuti.

