Motorola, solo oggi lo smartphone top costa la metà: prezzo in picchiata

Motorola è diventata oramai una delle aziende di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di smartphone affidabili, realizzati con ottimi materiali e disponibili a un prezzo alla portata di tutti. Una descrizione che combacia alla perfezione con quella del Motorola edge 50 Fusion, telefono disponibile da oggi su Amazon con uno sconto di ben il 45% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Grazie alla promo di oggi è uno die migliori telefoni che puoi trovare in questa fascia di prezzo e ti consigliamo di approfittarne subito: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Il Motorola edge 50 Fusion rientra perfettamente nella fascia dei medio di gamma. Schermo pOLED da 6,67 pollici molto scorrevole con le app che si utilizzano maggiormente, processore prestazionale e soprattutto una doppia fotocamera posteriore che assicura ottimi risultati, sia con le foto sia con i video. Non manca una batteria a lunga durata che si ricarica anche rapidamente. Caratteristiche perfette per tutti coloro che vogliono un telefono che supporta tutte le app principali senza dover spendere una cifra esagerata. Approfittane immediatamente, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Motorola edge 50 Fusion: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ecco l’occasione che non devi farti scappare. Da oggi su Amazon il Motorola edge 50 Fusion è disponibile con uno sconto del 45% che fa crollare il prezzo a soli 218,98 euro. Lo paghi quanto un buon entry-level, ma le prestazioni sono decisamente superiori. Il risparmio totale sfiora i 200 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di chek-out.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi anche in meno di ventiquattro (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni da quando ti viene consegnato.

Motorola edge 50 Fusion: le caratteristiche tecniche

La scheda tecnica del Motorola edge 50 Fusion è pronta a stupirti. Il prezzo potrebbe trarre in inganno: il telefono offre molto più di quello di quanto lo paghi oggi.

Lo si intuisce immediatamente dallo schermo. Lo smartphone del brand statunitense, infatti, è dotato di un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144 Hz, uno dei valori più elevati sul mercato. Questo lo rende anche molto scorrevole con le app social e con i video. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 7s Gen2 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Non tradisce le attese il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e a supporto una fotocamera ultragrandangolare da 13 megapixel che permette di scattare anche foto macro. La fotocamera per i selfie, invece, è da 32 megapixel. Un sistema di fotocamere versatile e che non ti delude, nemmeno nelle situazioni più complicate, quando ad esempio c’è poca luce ed è buio. Nell’app fotocamera ci sono anche diverse modalità di scatto che ti trasformano in un vero fotografico professionista.

La classica ciliegina sulla torta è la batteria da ben 5000mAh con ricarica rapida da 68 W che impiega poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia. Insomma, uno smartphone completo e da oggi anche a un prezzo straordinario.

