Motorola, questo è lo smartphone top da comprare subito: prezzo in picchiata

In molti li sottovalutano quando si tratta di scegliere il nuovo smartphone da acquistare, commettendo un grave errore. Parliamo dei telefoni prodotti da Motorola: il brand statunitense, dopo essere stato il punto di riferimento della telefonia nei primi anni 2000, ha subito il contraccolpo del boom degli smartphone e ha impiegato qualche anno per ritrovare la corretta via. Ora, però, sembra aver ingranato alla grande e il merito è di una lineup ricca di dispositivi, che copre tutte le fasce di prezzo e che presenta smartphone con un design moderno e un prezzo inferiore rispetto agli standard di mercato.

Per questo motivo quando si trova uno smartphone Motorola da poco uscito sul mercato in offerta al minimo storico, ecco che diventa d’incanto la miglior offerta della giornata. È esattamente quello che accade oggi con il Motorola edge 50 Fusion, telefono che si posiziona in quella ricca fetta di mercato tra i medio e i top di gamma e che conta sempre più prodotti disponibili. Il telefono di Motorola si contraddistingue per un design ricercato e per nulla banale e soprattutto per il super sconto disponibile oggi. Il telefono è disponibile su Amazon con uno sconto del 27% che fa risparmiare 120 euro sul prezzo di listino e approfitti del minimo storico. Un’occasione da cogliere al volo.

Motorola edge 50 Fusion in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una delle migliori promo in ambito telefonia che trovi oggi sul sito di e-commerce. Il Motorola edge 50 Fusion è disponibile con uno sconto del 27% che fa scendere il prezzo a 329,80 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo. Per dilazionare il prezzo a rate puoi utilizzare il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out, mentre il risparmio totale si aggira sui 120 euro. Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo puoi ricevere a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni da quando ti viene consegnato.

Motorola edge 50 Fusion: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone non solo potente, ma anche bello da vedere. Il Motorola edge 50 Fusion si contraddistingue per un design premium realizzato nei minimi dettagli e per materiali di altissima qualità. Inoltre, è estremamente sottile e il bump dove sono alleggiate le fotocamere posteriori è minimo.

Anche la scheda tecnica è di livello superiore. Lo si intuisce da pochi e semplici dettagli. Partiamo dal display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e cornici ridotte al minimo. La frequenza di aggiornamento raggiunge i 144 Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo di tutti i giorni, soprattutto con quelle app che supportano un refresh rate così elevato. L’esperienza immersiva si conclude con l’audio Dolby Atmos: quando vedrai film e serie TV ti sembrerà di essere al cinema. Processore Snapdragon 7 Gen 2 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna, quanto basta per installare tutte le app che vuoi.

Di ottimo livello anche il comparto fotografico. La parte posteriore è impreziosita da un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine e da una fotocamera ultragrandangolare da 13 megapixel, che puoi utilizzare anche per le foto macro. La fotocamera per i selfie è da ben 32 megapixel. A sostegno hai anche l’intelligenza artificiale con tante modalità di scatto e con la possibilità di scattare ottime foto anche quando è buio.

Chiudiamo con la super batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutta la giornata. Nel momento del bisogno puoi chiedere il supporto della ricarica Turbo Power da 68W che impiega meno di mezzora per assicurare il 100% di autonomia.

