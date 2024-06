Motorola Moto G13, è un buon low-cost, semplice e con una grande autonomia, la soluzione ideale per l’utilizzo quotidiano. Su Amazon è disponibile in super offerta

Fonte foto: Motorola

Chi cerca un telefono economico da usare tutti i giorni, e non ha esigenze particolari, bada soprattutto al prezzo. Chi non vuole rinunciare alla qualità, però, cerca l’offerta giusta su Amazon dove può trovare smartphone low cost in offerta e fare un ottimo affare.

Tra gli smartphone in offerta più interessanti in questo segmento c’è sicuramente il Motorola Moto G13, che, nonostante qualche compromesso come l’assenza del 5G, ha saputo conquistare il grande pubblico. Su Amazon può essere acquistato in super sconto a un prezzo poco più alto di 100 euro.

Motorola Moto G13 – MediaTek Helio G85 – Versione 4/128 GB

Motorola Moto G13: scheda tecnica

Motorola Moto G13 è uno smartphone low-cost, un device con una scheda tecnica essenziale che rappresenta la soluzione ideale per chi è in cerca di un telefono da utilizzare nelle attività quotidiane, tra social network e app per la messaggistica, e con un prezzo accessibile a tutti.

Ha uno schermo IPS LCD che misura 6,5 pollici, ha una risoluzione HD+ (720×1.600 pixel) e frequenza di aggiornamento a 90 Hz. A protezione dello schermo c’è un vetro Panda Glass.

Il processore scelto dal produttore è un MediaTek Helio G85 a cui si affiancano, in questa specifica offerta, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che l’utente può espandere fino a 512 GB tramite scheda microSD.

Interessante anche il comparto fotografico che, seppur ben lontano da quello di un camera phone, può regalare scatti discreti, più che sufficienti per i social.

Il set di fotocamere è composto da tre sensori, con il principale da 50 MP, uno per gli scatti macro da 2 MP e un sensore da utilizzare per la profondità di nuovo da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Sul fronte delle connessioni, il processore in dotazione non è compatibile con la rete 5G, perciò gli utenti dovranno necessariamente navigare con il 4G o con il WiFi 5. Tra le altre opzioni, comunque, non mancano il Bluetooth 5.1, l’USB-C, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo. Il comparto audio comprende due altoparlanti stereo certificati Dolby Atmos.

Buona l’autonomia che, grazie a una batteria piuttosto capiente e a un processore poco energivoro, garantisce almeno un giorno di utilizzo e, senza esagerare con le app, anche di più. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica via cavo da 10 W.

Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria MyUX. Si tratta di un’interfaccia molto leggera e senza troppi fronzoli, che piacerà molto a chi apprezza Android "stock", cioè senza le personalizzazioni dei vari produttori di telefoni.

Motorola Moto G13: l’offerta su Amazon

Il Motorola Moto G13 ha un prezzo di listino di 189,90 euro ma grazie alle offerte su Amazon si scende fino a 106,99 euro (-44%, -82,91 euro), uno sconto da non sottovalutare e che rende molto più semplice acquistare un nuovo smartphone. A questo prezzo è veramente molto difficile trovare concorrenti degni di essere acquistati.

