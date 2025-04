Motorola Moto g14, con la promo Amazon oggi costa pochissimo

Fonte foto: Motorola

Gli smartphone low cost si rivolgono principalmente a quegli utenti che cercano un dispositivo per l’utilizzo quotidiano, semplice, immediato e senza troppi fronzoli, da acquistare a un prezzo contenuto.

Naturalmente, si tratta di device entry level ai quali non si possono chiedere chissà quali performance ma, ogni tanto, arriva sul mercato qualche prodotto in grado di stupire positivamente, come il Motorola Moto g14, uno dei dispositivi più semplici dell’azienda ma caratterizzato comunque da una buona qualità costruttiva e un design semplice e pulito.

Per le prossime ore grazie alle offerte su Amazon può essere acquistato a un prezzo davvero che arriva a poco meno di 120 euro, un’occasione davvero interessante che davvero non si può ignorare.

Motorola Moto g14 – Unisoc T616– Versione 8/256 GB

Motorola Moto g14: scheda tecnica

Il Motorola Moto g14 arriva sul mercato con uno schermo IPS LCD da 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 60 Hz. Sullo schermo c’è un vetro Panda Glass.

Il processore è un Unisoc T616 affiancato in questo caso da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Due le fotocamere in dotazione: un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e un secondo sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 8 MP.

Il processore scelto da Motorola non consente di accedere alla rete 5G, perciò gli utenti potranno navigare esclusivamente con il 4G o con il WiFi 5. Tra le altre connessioni a disposizione ci sono il Bluetooth 5.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, l’USB-C 2.0 e i vari sistemi per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio è composto da due speaker stereo certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica cablata TurboPower da 15 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente My Moto UX.

Infine, il Motorola Moto g14 è certificato IP52 ed è quindi in grado di resistere alla polvere e alle gocce d’acqua.

Motorola Moto g14: l’offerta su Amazon

Per acquistare un Motorola Moto g14 bisogna spendere di listino 189,90 euro. Tuttavia, approfittando delle offerte su Amazon, per le prossime ore il prezzo scende fino a 124,90 euro (-34%, -65 euro) un prezzo davvero conveniente, che rende ancora più semplice l’acquisto di questo smartphone entry-level.

