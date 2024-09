Motorola Moto g85 5G, con le offerte Amazon è un'occasione

Fonte foto: Motorola

Acquistare un nuovo smartphone non è semplice e spesso è un’operazione che richiede settimane e settimane di ricerche sul web per l’offerta più conveniente, quella che permette di portare a casa un prodotto di buon livello al prezzo più basso.

Fortunatamente, però, su Amazon le occasioni non mancano e proprio in queste ore tra gli sconti più vantaggiosi c’è quello per il Motorola moto g85 5G, un telefono di fascia media con una scheda tecnica perfetta per chi ha bisogno principalmente di un dispositivo per navigare sul web, utilizzare le app di messaggistica e i social: per portare a casa questo device, oggi, si possono spendere meno di 250 euro.

Motorola Moto g85 5G: scheda tecnica

Il Motorola Moto g85 5G ha uno schermo pOLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel), refresh rate variabile a 120 Hz e di luminosità di picco a 1.600 nit. Sullo schermo un robusto vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore scelto dal produttore è un Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 a cui si affiancano 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino 1 TB tramite scheda microSD. Presente la funzione RAM Extension che permette all’utente di ottenere fino a 12 GB di RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del device (se disponibile).

Due le fotocamere in dotazione con un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un secondo sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Sul fronte delle connessioni c’è il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, l’NFC e i vari sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC. Il comparto audio comprende due speaker certificati Dolby Atmos e due microfoni.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata TurboPower da 30 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria My UX.

Motorola Moto g85 5G: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Motorola Moto g85 5G (scegliendo rivenditori di terze parti) bisogna spendere 349 euro. Grazie all’offerta su Amazon, però, per le prossime ore il prezzo scende a 242,99 euro (-30%, -106,01 euro), uno sconto davvero da non sottovalutare che rende un po’ più accessibile questo smartphone, per la gioia di chi deve acquistare un nuovo smartphone Android economico di fascia media in offerta.

