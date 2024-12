Motorola Moto G15, G15 Power e Moto G05 ufficiali: arriveranno in Europa

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Motorola ha presentato tre nuovi smartphone di fascia bassa che vanno ad arricchire ulteriormente il nutrito catalogo dell’azienda, si tratta dei Motorola Moto G15 (in foto), Motorola Moto G15 Power e del Motorola Moto e05.

Tre device che hanno molto in comune, il Moto G15 e il Moto G15 Power, ad esempio, differiscono solo per la batteria, mentre all’interno di tutti i modelli abbiamo lo stesso processore MediaTek Helio G81 Extreme. Per il resto, si tratta di prodotti entry level che arrivano sul mercato con un prezzo estremamente contenuto.

Motorola Moto G15 e Moto G15 Power: schede tecniche e prezzi

Il Motorola Moto G15 e il Moto G15 Power condividono la stessa scheda tecnica, l’unica differenza sta nella batteria che nella versione Power ha una maggiore capacità.

Entrambi i device hanno un display IPS LCD da 6,72 pollici, con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass 3.

Il processore a bordo è un MediaTek Helio G81 Extreme con 4/8 GB di RAM e fino a 512 GB di archiviazione, espandibile fino a 1 TB tramite microSD. Presente anche la Virtual RAM che permette all’utente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del device.

Due le fotocamere in dotazione con un sensore principale da 50 MP e un sensore ultra-grandangolare da 5 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Sul fronte delle connessioni il chip scelto da Motorola non ha un modem compatibile con il 5G e gli utenti dovranno, dunque, accontentarsi di navigare in 4G o tramite WiFi 5. Oltre a questo non mancano Bluetooth 5.4, USB-C, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm, il chip per l’NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione.

Il Moto G15 ha una batteria da 5.200 mAh mentre per il modello Power si sale fino a 6.000 mAh entrambi con ricarica cablata da 18 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente My Moto UX.

Infine, entrambi i device sono certificati IP54 e sono dunque resistenti alla polvere e agli spruzzi d’acqua

Il Motorola Moto G15 e il Motorola Moto G15 Power sono disponibili nei colori Gravity Grey, Iguana Green e Sunrise Orange. Al momento l’azienda produttrice ha rivelato solamente i prezzi del Moto G15:

Motorola Moto G15 – 4/128 GB – 159,90 euro

Motorola Moto G15 – 8/128 GB – 179,90 euro

Motorola Moto G15 – 8/256 GB – 199,90 euro

Motorola Moto G05: scheda tecnica e prezzo

Il Motorola Moto G05 ha uno schermo IPS LCD che misura 6,67 pollici, ha una risoluzione HD+ (1.612×720 pixel) e frequenza di aggiornamento 90 Hz. Anche qui c’è un vetro Corning Gorilla Glass 3.

Identico agli altri modelli il processore un MediaTek Helio G81 Extreme con 4 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Torna anche stavolta la Virtual RAM.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP e un secondo sensore definito come "ausiliario" probabilmente per la profondità di campo. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Speculari all’altro modello le connessioni con 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.4, USB-C 2.0, jack audio da 3,5 mm, NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione. Identico anche il comparto audio con due altoparlanti certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 5.200 mAh con ricarica via cavo da 18 W. Il sistema operativo è sempre Android 15 con interfaccia utente My Moto UX.

Infine anche questo modello è certificato IP54 ed è dunque resistente alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

Il Motorola Moto G05 è disponibile nei colori Forest Green e Plum Red al prezzo consigliato di:

Motorola Moto G05 – 4/128 GB – 139,90 euro

Motorola Moto G05 – 45256 GB – 169,90 euro

