Motorola Moto g24, con l'offerta Amazon è il low-cost da comprare assolutamente

Motorola Moto g24 è uno smartphone low-cost, ottimo per l’utilizzo quotidiano e per chi cerca un device economico. Con l’offerta Amazon il prezzo è ancora più basso

Fonte foto: Motorola

Acquistare uno smartphone low cost non è per nulla una cosa da dare per scontata, anche perché, visti i rincari del mercato, trovare il prodotto che costi il giusto non è più facile come si crede. Soprattutto, poi, nel segmento più basso, la scelta è resa ancora più complicata da un catalogo di device vastissimo, con pochissime opzioni che sanno fare realmente la differenza e che possono essere acquistate a un prezzo davvero vantaggioso.

Tra le soluzioni più interessanti c’è il Motorola Moto g24, uno degli entry level più recenti dell’azienda che si distingue essenzialmente per un processore MediaTek in grado di bilanciare perfettamente consumi e prestazioni e una buona batteria che garantisce (se usato in maniera appropriata) anche più di due giorni di autonomia. Da non sottovalutare nemmeno il comparto fotografico, semplice ed essenziale, ma più che sufficiente per chi cerca il classico punta-scatta-condividi sui social.

Trattandosi di un low cost, il prezzo è già decisamente accessibile di suo, tuttavia grazie alle Offerte su Amazon per le prossime ore si scende addirittura sotto i 100 euro e a questa cifra, non è proprio possibile trovare di meglio.

Motorola Moto g24 – Mediatek Helio G85 – Versione 4/128 GB

Motorola Moto g24: scheda tecnica e prezzo

Il Motorola Moto g24 ha un display IPS LCD che misura 6,56 pollici, ha una risoluzione HD+ (720×1.612 pixel) e frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Il processore scelto da Motorola è un Mediatek Helio G85 affiancato in questo caso da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD. Con la funzione RAM Extension è possibile ottenere fino a 4 GB di RAM in più attingendo alla memoria interna del telefono.

Due le fotocamere su questo smartphone: un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Il processore in dotazione non è compatibile con le connessioni in 5G e gli utenti dovranno accontentarsi di navigare con il 4G oppure con il WiFi 5. Non mancano il Bluetooth 5.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per la geolocalizzazione. Il comparto audio comprende due speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica cablata TurboPower da 15 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria My Moto UX.

Motorola Moto g24: l’offerta su Amazon

Il Motorola Moto g24 ha un prezzo di listino di 139,90 euro ma, grazie alle ottime offerte su Amazon, si scende fino a 98,99 euro (-29%, -40,91 euro) lo sconto ideale per chi vuole acquistare uno smartphone entry level, spendendo ancora meno.

Motorola Moto g24 – Mediatek Helio G85 – Versione 4/128 GB