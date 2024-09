HP Victus 15-fa1005sl, un notebook da gaming a prezzo incredibile

HP Victus 15-fa1005sl è un notebook da gaming entry level, l’ideale per l’intrattenimento ma anche per la produttività e lo studio. Su Amazon è in super offerta

Fonte foto: HP

Sul mercato esistono diverse categorie di computer portatili e tra quelle più apprezzate dai consumatori ci sono sicuramente quelli da gaming che, vista una scheda tecnica dalle grandi potenzialità, possono essere utilizzati senza alcun problema anche per altri scopi, dalla produttività allo studio.

Nel segmento degli entry-level trova posto l’HP Victus 15-fa1005sl, un notebook sviluppato per coniugare una buona scheda tecnica, ideale anche per il gaming tenendo in considerazione qualche ovvio compromesso da fare, e un prezzo accessibile.

Grazie alle offerte Amazon, questo device è ancora più interessante e può rappresentare un’ottima opzione per tutte quelle famiglie che con il ritorno a scuola devono acquistare un nuovo computer per i propri figli.

HP Victus 15-fa1005sl – Intel Core i5 – Versione 16/512 GB

Computer portatile HP: scheda tecnica

Il notebook HP Victus 15-fa1005sl ha un display IPS LCD da 15,6 pollici con tecnologia anti-riflesso, risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 144 Hz.

Il processore in dotazione è un Intel Core i5 di dodicesima generazione a cui si affiancano in questa offerta specifica, da 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda video è una Nvidia RTX 4050, un prodotto di entry-leve ma comunque di buona fattura, sviluppata principalmente per la produttività, per lo studio e l’utilizzo domestico tra navigazione sul web e piattaforme di streaming.

Naturalmente, rientrando nella categoria dei pc da gaming, questo comparto hardware può essere utilizzato anche per giocare; tuttavia, trattandosi comunque di un modello entry-level bisogna tenere in considerazione qualche ovvia rinuncia e alcuni compromessi nella scelta dei settaggi di gioco che, soprattutto per i titoli più recenti, non possono essere impostati al massimo.

Tra le connessioni troviamo una porta USB-C, due porte USB-A, un ingresso HDMI 2.1, l’Ethernet e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono) e un lettore di schede SD. Per quanto riguarda, invece, le connessioni wireless abbiamo il WiFi 6 e il Bluetooth 5.3.

Presenti anche una webcam HP Wide Vision 720p con microfoni digitali dual-array integrati e doppi altoparlanti.

La batteria è da 70 Wh con un’autonomia che, stando alle dichiarazioni di HP, può arrivare a 8 ore e mezzo (con un utilizzo leggero). Infine il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

HP Victus 15-fa1005sl: l’offerta su Amazon

Il notebook HP Victus 15-fa1005sl ha un prezzo di listino di 899,99 euro. Tuttavia grazie all’ottima offerta su Amazon per le prossime ore si scende fino a 799,99 euro (-11%, -100 euro), uno sconto da non sottovalutare, perfetto per chi ha bisogno di acquistare un nuovo computer e vuole risparmiare qualcosa sul prezzo finale.

