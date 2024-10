Notebook da gaming HP Victus, mai vista un'offerta come questa

HP Victus 16-r0013sl è un notebook da gaming dalle grandi potenzialità, ottimo sia per il gaming che per la produttività avanzata. Su Amazon è in super offerta

Fonte foto: HP

Acquistare un notebook da gaming non è mai una decisione da prendere a cuor leggero, sia per i prezzi non proprio contenuti di questi device e sia perché si tratta di un mercato estremamente dinamico, dove cercare di risparmia qualcosa non sempre paga e, anzi, spesso porta l’utente a scendere a compromessi, soprattutto se si acquista un modello economico che non consente di godere pienamente dei giochi, soprattutto i titoli più recenti e più avidi di risorse.

La soluzione, quindi, è quella di puntare a un prodotto di fascia alta, con un comparto hardware performante che non ha paura di mostrare i muscoli e dare il massimo anche nelle situazioni più impegnative. Certo è che con una premessa del genere, il prezzo va a salire raggiungendo cifre davvero importanti.

Tra le proposte più interessanti sul mercato, c’è l’HP Victus 16-r0013sl, un ottimo notebook da gaming con una scheda tecnica pronta ad accompagnare l’utente in ogni situazione, dal gaming alla produttività avanzata, senza alcun problema.

Su Amazon, per le prossime il prezzo di questo device è ancora più interessante e scende sotto i 1.500 euro, un’occasione davvero irripetibile che potrebbe fare la gioia di molti.

HP Victus 16-r0013sl – Intel Core i7 di tredicesima generazione – Versione 16 GB/1 TB

Notebook HP Victus 16-r0013sl: scheda tecnica

Il notebook HP Victus 16-r0013sl ha un display IPS LCD anti-riflesso che misura 16,1 pollici, ha una risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e refresh rate variabile a 144 Hz.

Il processore a bordo è un Intel Core i7-13700H affiancato in questa offerta specifica, da 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB. La scheda video è una Nvidia RTX 4070, un componente davvero molto interessante sviluppato principalmente per il gaming ma anche per tutte quelle attività che richiedono una maggiore potenza di calcolo, come la grafica digitale, ad esempio.

Per mantenere sempre sotto controlla la temperatura del notebook HP ha optato per sistema di raffreddamento con ventilazione a cinque vie e prese d’aria su tre lati.

Tra le connessioni ci sono: una porta USB-C, tre porte USB-A, un ingresso HDMI 2.1, l’Ethernet e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Per quanto riguarda, invece, le connessioni wireless abbiamo il WiFi 6E e il Bluetooth 5.3 LE. Non mancano nemmeno una webcam HP True Vision da 1080p con microfoni digitali dual-array integrati e doppi altoparlanti.

La batteria è da 83 Wh con un’autonomia che, stando alle dichiarazioni di HP, può arrivare a 7 ore e 15 minuti di utilizzo. Infine il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

HP Victus 16-r0013sl: l’offerta su Amazon

Il notebook HP Victus 16-r0013sl ha un prezzo di listino di ben 1.799,99 euro, naturalmente giustificato dall’ottima scheda tecnica appena descritta. Tuttavia grazie all’ottima offerta su Amazon per le prossime ore si scende fino a 1.499,99 euro (-17%, -300 euro), uno sconto più che interessante che rende un po’ più semplice l’acquisto di un ottimo PC da gaming.

