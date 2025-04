Notebook HP 250 G10, oggi su Amazon è un'occasione da non perdere

Fonte foto: HP

Per acquistare un notebook di qualità ma senza spendere cifre esorbitanti, la scelta migliore non può che ricadere sulle offerte Amazon, con il celebre e-commerce che quotidianamente propone una selezione di sconti molto interessanti sul meglio della tecnologia sul mercato.

In queste ore, ad esempio, è attiva la promozione per il notebook HP 250 G10, un buon dispositivo da utilizzare principalmente per la produttività, lo studio e l’intrattenimento quotidiano¸ che arriva sul mercato con una scheda tecnica con tutto il necessario per soddisfare anche gli utenti più esigenti.

Approfittando della promo in corso, il prezzo di questo PC arriva poco sopra i 400 euro, rappresentando un’occasione irripetibile che rende notevolmente più semplice l’acquisto di un nuovo computer nuovo di zecca a un prezzo accessibile praticamente a chiunque.

Notebook HP 250 G10 – Processore Intel Core i5-1334U – Versione 16/256 GB

Notebook HP 250 G10: scheda tecnica

Il notebook HP 250 G10 ha un display IPS LCD con tecnologia antiriflesso con una diagonale di 15,6 pollici, con risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz.

Il processore scelto dall’azienda produttrice è un Intel Core i5-1334U di tredicesima generazione a cui si affiancano in questo caso 16 GB di RAM e un SSD da 256 GB. La scheda video è integrata nel processore, si tratta di una Intel Iris Xe, un dispositivo entry-level ottimo per la produttività leggera, lo studio e l’utilizzo quotidiano.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono due porte USB-A, una porta USB-C, un ingresso HDMI e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Per le connessioni wireless, invece, c’è il WiFi 5 e il Bluetooth 5.3. Presenti anche una webcam HP TrueVision da 720p con microfoni dual-array e due speaker.

La batteria è da 41 wattora, con HP che ha stimato un’autonomia di circa 5 ore, la soluzione perfetta per chi passa molto tempo fuori casa e non ha sempre a disposizione una presa di corrente. Inoltre con la ricarica HP Fast Charge da 45 W è possibile caricare il 50% della batteria in circa 30 minuti. Infine il sistema operativo è Windows 11 Pro.

Notebook HP: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il notebook HP 250 G10 acquistandolo da rivenditori di terze parti bisogna spendere 499 euro, tuttavia per le prossime ore grazie all’offerta su Amazon si può acquistare questo computer a 415 (-17%, -84 euro) lo sconto perfetto per chi ha bisogno di un nuovo computer e cerca un prodotto di qualità ma spendere cifre esagerate-

