Notebook HP 15s-fq5007sl, un ottimo computer a un prezzo mai visto

Il notebook HP 15s-fq5002sl è un portatile dalle dimensioni ridotte perfetto per la produttività e l’utilizzo domestico, disponibile in super offerta su Amazon

Fonte foto: HP

Sono tantissimi gli utenti che quotidianamente si rivolgono ad Amazon per acquistare un notebook nuovo con l’obiettivo di portare a casa un dispositivo di buona qualità a un prezzo accessibile.

Gli aspetti da valutare sono molti: oltre all’hardware, che è fondamentale per avere un PC reattivo ed efficiente, bisogna valutare anche l’autonomia e le dimensioni, altri due fattori cruciali per chi passa molte ore fuori casa per lavoro o per lo studio.

Proprio in queste ore, tra i device con il miglior rapporto qualità prezzo c’è il notebook HP 15s-fq5007sl, un PC potente e molto versatile che può essere acquistato a un prezzo davvero irripetibile che scende sotto i 550 euro, per la gioia di tutti coloro che pazientemente stavano aspettando l’offerta giusta.

Notebook HP 15s-fq5007sl – Intel Core i5-1235U – Versione 16/512 GB

Notebook HP 15s-fq5007sl: scheda tecnica

Il notebook HP 15s-fq5007sl ha un display IPS LCD con tecnologia antiriflesso che misura 15,6 pollici, ha una risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz.

Il processore è un Intel Core i5-1235U di dodicesima generazione a cui si affiancano per questa specifica offerta 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda video è una Intel Iris Xe, un componente entry-level integrato all’interno del processore, ma più che sufficiente per la produttività, lo studio e l’utilizzo quotidiano.

Sul fronte delle connessioni ci sono due porte USB-A, una porta USB-C, un ingresso HDMI, il lettore di schede SD e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Per le connessioni wireless, invece, c’è il WiFi 5 e il Bluetooth 4.2. Presenti anche una webcam HP TrueVision da 720p con microfoni dual-array e due speaker.

La batteria è da 41 wattora, con HP che garantisce un’autonomia di circa 7 ore e 30 minuti, l’ideale per chi passa molto tempo fuori casa tra studio e lavoro e non ha sempre a disposizione una presa di corrente. Inoltre con la ricarica HP Fast Charge da 41 W è possibile caricare il 50% della batteria in circa 45 minuti. Infine il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Notebook HP: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il notebook HP 15s-fq5007sl di listino bisogna spendere 849,99 euro, tuttavia per le prossime ore grazie all’offerta su Amazon si può acquistare questo dispositivo a 549,99 (-35%, -300 euro) uno sconto davvero molto interessante, perfetto per chi deve acquistare un nuovo computer senza spendere cifre sproporzionate e, naturalmente, senza rinunciare a un dispositivo di qualità.

Notebook HP 15s-fq5007sl – Processore Intel Core i7 1255U – Versione 16/512 GB