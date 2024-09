HP 15s-fq5007sl, con gli sconti su Amazon è un affare

Fonte foto: HP

Quando si parla di computer portatili, HP è uno dei produttori più famosi nel settore, un brand che non ha bisogno di presentazioni e che, nel tempo, ha saputo portare sul mercato un catalogo di device estremamente variegato, adatto a tutte le esigenze.

E anche nel segmento intermedio, quello caratterizzato da notebook per l’utilizzo quotidiano, lo studio e la produttività leggera, è possibile trovare prodotti molto interessanti come il notebook HP 15s-fq5007sl che per le prossime ore è in super offerta su Amazon a poco meno di 600 euro.

Uno sconto davvero da non sottovalutare che in vista del ritorno a scuola e dell’inizio delle lezioni all’università può fare molto comodo a tutte le famiglie che devono acquistare un nuovo computer e vorrebbero risparmiare qualcosa sul prezzo finale.

Notebook HP 15s-fq5007sl – Processore Intel Core i5-1235U – Versione 16/256 GB

Notebook HP: scheda tecnica

Il notebook HP 15s-fq5007sl ha uno schermo IPS LCS da 15,6 pollici con tecnologia antiriflesso, risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il processore è un Intel Core i5-1235U affiancato in questa offerta da 16 GB di RAM e un SSD da 512. La scheda video è integrata nel chip ed una Intel Iris X, un componente chiaramente entry-level ottimo per lo studio, la produttività leggera e l’utilizzo domestico.

Tra le connessioni abbiamo una porta USB-C, due porte USB-A, un ingresso HDMI, il lettore di schede SD e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (audio/microfono). Per quanto riguarda le connessioni wireless abbiamo il WiFi 5 e il Bluetooth 4.2.

La batteria è da 41 wattora e, secondo le stime di HP, è in grado di garantire circa di 7 ore e mezza di autonomia. In più con la ricarica rapida HP Fast Charge da 45 W, è possibile caricare il dispositivo al 50% in appena 45 minuti.

Questo, sommato a un peso trascurabile di 1,69 kg e a dimensioni contenute (35,85×24,2×1,79 cm), lo rendono ottimo anche per chi lavora in mobilità e per chi passa molte ore fuori casa e ha bisogno di un device con una buona autonomia e facilmente trasportabile.

Infine il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Notebook HP 15s-fq5007sl: l’offerta su Amazon

Il notebook HP 15s-fq5007sl ha un costo di 849,99 euro, un po’ elevato per un prodotto con una scheda tecnica del genere. Tuttavia, grazie alle offerte su Amazon è possibile portare a casa questo computer a 599,99 euro (-29%, -250 euro) uno sconto da non sottovalutare che potrebbe fare la gioia di tutti coloro che devono sostituire un vecchio dispositivo e sono in paziente attesa dell’offerta ideale.

