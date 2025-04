OnePlus, lo smartphone top a prezzo stracciato: sconto vertiginoso

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Ora che le festività pasquali sono terminate, su Amazon arrivano tante nuove promo per terminare al meglio questo mese di aprile. Offerte che come sempre riguardano tantissimi prodotti differenti, tra cui gli smartphone. Uno dei modelli in promo oggi è il OnePlus Nord 3, telefono che si posiziona in quella fascia intermedia tra i top e i medio di gamma, ma che da oggi trovi a un prezzo stracciato. Il merito è dello sconto top del 42% disponibile su Amazon che ti permette di risparmiare centinaia di euro e approfitti anche del minimo storico. Un’occasione unica se vuoi fare un grande affare e acquistare un telefono top senza dover spendere delle cifre assurde.

Il OnePlus Nord 3 incarna alla perfezione la filosofia del colosso cinesi: smartphone prestazionali a un prezzo alla portata di tutti. Il telefono si basa su un ottimo processore MediaTek in grado di supportare tutte le principali app e su uno schermo AMOLED super fluido e con refresh rate adattivo che va da un minimo di 40 Hz a un massimo di 120 Hz. Non manca un buon comparto fotografico impreziosito da un sensore principale da 50 megapixel. Per finire una batteria che dura tutta la giornata e che supporta la ricarica rapida fino a 80 W. Insomma, uno smartphone con un’ottima "carta d’identità" e che oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

OnePlus Nord 3

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

OnePlus Nord 3: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta disponibile oggi per il OnePlus Nord 3 è veramente speciale. Lo smartphone top di OnePlus è disponibile a un prezzo di 229,99 euro grazie allo sconto del 42% che fa risparmiare ben 170 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico di questi ultimi mesi e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e ti viene consegnato nel giro di qualche giorno (bisogna tenere in considerazione i ponti e le festività di questo periodo). Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo quando lo ricevi a casa.

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord 3: le caratteristiche tecniche

Lo smartphone del produttore cinese è una delle sorprese più interessanti che puoi trovare oggi su Amazon. Uno smartphone equilibrato e versatile che si adatta a qualsiasi utilizzo.

Il merito è della scheda tecnica e dell’ottimizzazione lato software del produttore cinese. Lo smartphone si caratterizza per un display AMOLED super fluido da 6,74 pollici con risoluzione FHD e refresh rate adattivo che va da un minimo di 40 Hz a un massimo di 120 Hz in base al contenuto che stai vedendo. Questa soluzione permette anche di risparmiare sul consumo della batteria. Le prestazioni top sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 9000 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna. Si tratta di un chip perfetto per il multitasking e per il gaming.

Non manca un comparto fotografico con cui puoi toglierti grosse soddisfazioni. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, supportato da una obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. Grazie al supporto degli algoritmi di intelligenza artificiale, la qualità delle immagini e dei video è elevata anche quando c’è poca luce.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000 mAh che ti permette di arrivare a fine giornate senza troppi pensieri. E nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica rapida fino a 80 W.

OnePlus Nord 3